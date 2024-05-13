VakıfBank'tan milli ekonomiye destek: 915 milyon dolarlık sendikasyon kredisi temin etti

Banka, 22 ülkeden 48 bankanın katılımıyla 361 milyon dolar ve 513 milyon avro olmak üzere toplam 915 milyon dolar tutarında 367 gün vadeli sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi temin ettiğini duyurdu.





Yılbaşından bu yana uluslararası piyasalardan 3 milyar dolar tutarında yeni kaynak sağlayan VakıfBank, yılın ilk sendikasyon kredisini de yüzde 113 yeniledi.





"14 yeni banka işlemimize ilgi gösterdi"





Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, bu işlemin kendileri açısından en önemli noktalarından birisinin, katılımcı sayısının banka tarihindeki en yüksek sayıya ulaşması olduğunu belirtti.





Üstünsalih, "Bu durum Asya'dan Avrupa'ya, İngiltere'den Körfez bölgesine varıncaya kadar çok farklı coğrafyalardan 14 yeni bankanın işlemimize ilgi göstermesi sayesinde mümkün oldu." ifadelerini kullandı.





Üstünsalih, söz konusu kredi maliyetinin Kasım 2023 dönemine göre her iki para birimi için 100 baz puan azalarak, dolar dilimi için SOFR artı yüzde 2,50, avro dilimi için ise Euribor artı yüzde 2,25 seviyesinde gerçekleştiğini aktardı.





Söz konusu işlemle, sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredileri toplamının 1,5 milyar dolar seviyesini aştığını kaydeden Üstünsalih, "Bu anlamda uluslararası fonlama alanındaki öncü konumumuz, bir kez daha teyit edilmiş oldu. Bu vesileyle işlemimize destek veren ve yoğun ilgi gösteren tüm muhabir banka temsilcilerimize bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.





Üstünsalih, sürdürülebilir bankacılık alanındaki öncü konumları nedeniyle 2021'den bu yana sendikasyon kredilerini sürdürülebilirlik temalı olarak yenilediklerine değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:





"Tüm bankacılık faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik anlayışıyla yürüten bir banka olarak, odak noktamızı ve hedeflerimizi elbette sadece fonlama tarafıyla sınırlı tutmadık. Eş zamanlı olarak krediler tarafında da birçok çevresel ve sosyal temalı ürün geliştirerek müşterilerimize ihtiyaçları olan finansal çözümleri sunmaya devam ettik. Tüm bu gelişmeler ışığında ilk defa 2020 yılında oluşturduğumuz 'Sürdürülebilirlik Finansman Çerçevesi'ni 2023 yılında revize ettik. Son olarak sürdürülebilirlik alanındaki hedeflerimizi bir adım daha öteye taşımak amacıyla sendikasyon kredilerimizi Sürdürülebilirlik Finansman Çerçevemize uyumlu hale getirdik. Böylece söz konusu çerçeve kapsamında sendikasyon kredilerimiz dahil sağladığımız çevresel ve sosyal temalı uluslararası fonları yine çevresel ve sosyal temalı kredi ürünleri aracılığıyla müşterilerimizin kullanımına sunmaya ve Türk bankaları arasındaki öncü konumumuzu korumaya devam edeceğiz."



















