Ekonomi Varlık Barışından 25 milyar TL geldi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Varlık Barışı’ndan 25 milyar TL geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Varlık Barışı düzenlemesi hakkında konuşan Bakan Nebati, "Varlık Barışı ile 2022 yılında ülkemize gelen döviz tutarları karşılığı 25,5 milyar lira bu yılın ortalama dolar kuru ile de 1,57 milyar dolardır." dedi.

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Uğur Duyan Yeni Şafak
Varlık Barışı’ndan 25 milyar TL geldi
​Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Nebati, 2008-2022 yılları arasında 7 Varlık Barışı düzenlemesi yapıldığını belirterek, "Varlık Barışı ile 2022 yılında ülkemize gelen döviz tutarları karşılığı 25,5 milyar lira bu yılın ortalama dolar kuru ile de 1,57 milyar dolardır. En son Temmuz 2022 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren Varlık Barışı uygulaması ile yurt içinden toplam 4,7 milyar lira varlık beyan edilmiş, yurt dışından 12,3 milyar lira bu yılın ortalama dolar kuru ile 760 milyon dolar varlık ülkemize getirilmiştir" diye konuştu.

OYNAKLIĞI KKM TUTUYOR

Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasıyla döviz kurlarında ortaya çıkan yüksek oynaklığı önemli derecede azalttıklarını ifade eden Nebati, "Oynaklığı biz değil, KKM tutuyor. KKM yalnızca döviz kurunda ve makroekonomik göstergelerde oynaklığı azaltmamış, bankaların temel fonlanma kaynağı olan TL mevduatların vadesini de uzatmıştır. Kasım 2021'de TL mevduatların ortalama vadesi 24 günken bu yıl eylül ayında 44 güne yükselmiştir” şeklinde konuştu. Yeni ekonomi modeline dönük yapılan Çin ve Güney Kore modeli eleştirilerine de yanıt veren Nebati, Türkiye ekonomi modelinin girdi ve çıktılarının şeffaf olduğunu kaydetti. Nebati, "Türkiye ekonomi modelinin dünyada da önemli bir argüman geliştireceğine inananlardan birisiyim" dedi.

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