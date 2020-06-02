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Ekonomi Vatandaş bu yaz alacak klima bulamayacak
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Vatandaş bu yaz alacak klima bulamayacak!

Tüm dünyada yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle üretimdeki aksamadan dolayı bu yaz klimacıların satacak ürün bulmakta zorlanacağı belirtilirken, satılan ürünlerin fiyatlarının ise yükselmeye başladığı kaydedildi.

Haber Merkezi İHA
Global İklimlendirme İthalatçılar ve İhracatçılar Derneği Başkanı Ergün Kurluk.
Global İklimlendirme İthalatçılar ve İhracatçılar Derneği Başkanı Ergün Kurluk.

Koronavirüs nedeniyle dünyanın elektronik ürün üretim üssü olarak bilinen Çin’e geçtiğimiz aylarda sokağa çıkma yasağı getirilip fabrikaların üretimi durduruldu.

Virüs Çin’de kontrol altına alınmaya başlandığında ise fabrikalara ilk başta yüzde 30 kapasiteyle çalışma izni verildi.

Geçen yıl 18 milyar 497 milyon dolarlık ithalat yapılan Çin’de fabrikalardaki duraksama Türkiye’de birçok ürünün stoklarının hızla erimesine yol açtı.
Ülkeye geçen haftalarda Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasında, teknolojik ürün satan zincir mağazaların ‘online’ satışları ve klimacıların ellerindeki stoklar sayesinde klima satışları adeta patladı. Vatandaşlar fiyatı geçen sene bu döneme göre yüzde 100 artan klimaları satın alırken yaz mevsiminin daha ilk haftasında klima satıcıları ürün bulamamaktan yakınıyor.

Çin’de üretilen bir klima markasının Türkiye distribütörü olan Global İklimlendirme İthalatçılar ve İhracatçılar Derneği Başkanı Ergün Kurluk, yaptığı açıklamada, virüsten en çok etkilenen sektörün başında elektronik ürünlerin geldiğini bildirdi.

Kurluk, “Son 150 yılın en sıcak Mayıs ayını yaşadık. Marmara, Ege ve Akdeniz başta olmak üzere tüm ülke genelinde yaşanmadık durumlar gördük. 5 günlük aşırı sıcakların gelmesi sektörü mahvetti. Özellikle teknik servis hizmeti almakta insanlar çok güçlük çekiyor. Tüm ülkedeki klima servislerinin ellerinde yüzlerce hizmet bekleyen müşteri var. Bu konuda da klima üzerine ülke genelinde ki stoklar tükenmiş vaziyette” diye konuştu.

“Sektör buna hazır değil”

3 ay önce gelmesi gereken ürünlerin yeni yeni gelmeye başladığını söyleyen Başkan Ergün Kurluk, “100 ürün sipariş ettiyseniz 30’u gelmeye başladı. Bu ilk dönemde çok hissedilmedi ama bu sıcakların artması sonucu klimaya talep artınca sıkıntı hissedilmeye başladı. Ekonomideki dövizin yükselmesi, salgın sürecinde firmaların sıkıntı içerisinde olmasından dolayı büyük alıcılar ve küçük esnaflar alımlarını hep ötelediler. Müşteriler de bunu hep yaptı. Haliyle büyük bir talep patlaması oldu. Eski stoklar bizleri bugüne kadar getirdi. Önümüzdeki günlerde özellikle klimada müthiş derecede bir adet patlaması olacak ve sektör buna hazır değil” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara da elektronik ürünleri almalarını ertelememeleri gerektiğini tavsiye eden Kurluk, daha sonra şunları söyledi:

“Biran önce ihtiyacınız varsa alın. Hem rakamsal hem de ürün tedarikindeki sıkıntıdan dolayı. Bunu gözlemliyoruz. Rakamsal anlamda 2 ayda ürünlerin hangi noktaya geldiği belli. Yukarı doğru fiyatların tırmanacağı da belli. Benim tüketicilere tavsiyem biran önce ürünlerini alıp servislerden randevularını oluşturmaları.”

“Alacak klima bulamayacaklar”

Vatandaşın alacak, firmalarında satacak klima bulamayacağını aktaran Ergün Kurluk, “Bu yıl soğutucuyla alakalı piyasalarda ürün bulamama sorunları olacak. Bunun nedeni de önceden ithalatçılar örnek olarak 10 ürün getirirken adetlerini düşürdüler. Vatandaşlar alacak klima bulamayacak. Bu durumu 5 sene önce yaşamıştık. Bu yıl da onu gösteriyor. Çünkü aşırı sıcaklar geliyor. Birde salgından dolayı evden çıkmıyoruz evde kalınca da pencereyi açınca sıcak hava gelecek. Haliyle vantilatörle serinleyemeyeceğimize göre klima almak şart olacak” dedi.

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