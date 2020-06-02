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Ekonomi Rus doğal gazında tarihi düşüş yeniden müzakere getirebilir
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Rus doğal gazında tarihi düşüş yeniden müzakere getirebilir

Türkiye’nin yurt dışından ithal ettiği doğal gazda son döneme ilişkin veriler ilginç bir durumu da ortaya koyuyor. Rusya’dan aldığı gazı yüzde 72 azaltan Türkiye, rotasını ABD, Katar ve Azerbaycan’dan gelen enerjiye çevirdi. Uzmanlara göre bu durum Rusya’dan alınan gaz fiyatında revizyon için fırsat olabilir.

Hasan Hız Yeni Şafak
Türkiye, Rusya’dan aldığı gazı yüzde 72 azalttı.
Türkiye, Rusya’dan aldığı gazı yüzde 72 azalttı.

Dünyanın koronavirüs nedeniyle oldukça zorlu bir dönemden geçtiği bugünlerde ülkelerin üretimleri, dolayısıyla enerjiye olan ihtiyaçları da düştü. Türkiye, 2020’deki enerji tüketimi kadar ihtiyacı olan doğal gazı temin etme yöntemiyle de dikkatleri üzerine çekti.

GEÇEN YIL RUSYA ZİRVEDEYDİ

Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, geçtiğimiz yılın Mart ayında Türkiye’nin doğal gaz ithalatında Rusya’nın yüzde 32,5 ile açık ara ilk sırada olduğunu hatırlattı.

Söz konusu dönemde İran ve Azerbaycan’ın Rusya’nın ardından geldiğini kaydeden Prof. Dr. Kumbaroğlu, “Geçen yılın Mart ayında ABD’nin doğal gaz ithalatımızda payı yüzde 2,15 iken Katar ise yüzde 6,10 dolaylarındaydı.” bilgisini paylaştı.

BİR YIL İÇİNDE BÜYÜK DEĞİŞİM

Takvimler Mart 2020’yi gösterdiğinde Türkiye’nin doğal gaz ithalatında ciddi değişimler olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Kumbaroğlu, şöyle devam etti:

“Bu yılın verileri incelendiğinde Rusya’dan alınan doğal gaz bir önceki aya göre yüzde 65, bir önceki yıla göre yüzde 72 azalmış. Arzla ilgili teknik bir sorun yoksa bu durum piyasa koşulları nedeniyle oluşmuştur. Rus gazının alımında geçerli fiyat formülüne piyasa koşulları gecikmeli yansıdığından spot piyasadan temin edilen sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) Rus gazından çok daha ucuz kalmış olabilir.

Kaldı ki bu dönemde Türkiye sıvılaştırılmış doğal gaza yönelmiş ve ABD’nin doğal gaz ithalatımızdaki payı yüzde 300, Katar’ın payı ise yüzde 200 artmış. Yine bu yıl Mısır, Kamerun, Nijerya gibi LNG ihracatçısı ülkelerden Türkiye’ye gaz gelmiş.”

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DURUM DEĞİL

Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, doğal gaz ticaretinde fiyatların bu derece dalgalı olmasının sürdürülebilir olmadığına vurgu yaparak, “Aynı zamanda tercih edilecek bir durum da değil. Piyasa koşulları buna yol açıyorsa tekrarlanmaması için önlem alınması gerek. Fiyat formülü diğer Avrupa ülkelerinin yaptığı gibi yeniden müzakere edilerek spot piyasa fiyatlarına endeksli olacak şekilde revize edilirse bu sorun ortadan kalkar.” şeklinde konuştu.

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