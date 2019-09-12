Vatandaş 'Halk Ekmek' zammına tepkili

İstanbul’da taksilere, otobüslere, dolmuşlara, suya, otoparka gelen zamların ardından bir fiyat artışı da Halk Ekmek’te gerçekleşti. İBB iştiraki Halk Ekmek’te poşetli ürünler yüzde 40’a varan oranlarda zamlandı.
Vatandaşlarsa üst üste gelen zamlara tepki gösterdi.
Vatandaş Ziyettin Durak, şunları söyledi:
- "Elinde ki ekmeği göstererek, Ben bunu 3 lira 50 kuruşa alıyordum. Organik ekmek yazıyor ama organik de değil yani. Önceden 3,5 lira veriyordum. Şimdi 4 lira 75 kuruş verdim. Fakir fukaraya günah değil mi? Zam zam zam, nereye kadar?" dedi. Ayşe Göksu ise, "Hani zam koymayacaklardı. Öyle söz verdiler. Sözlerinde durmadılar"