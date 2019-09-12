Ekonomi Vatandaş Halk Ekmek zammına tepkili
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Vatandaş 'Halk Ekmek' zammına tepkili

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı, 40 çeşit ekmeğin üretildiği Halk Ekmek'te yapılan zam vatandaştan tepki gördü. Vatandaş Günnaz Durak, “Fakir ölmüş. Zengin ilerlemiş, fakiri öldürdüler. Fakir ekmeği de alamayacak demek ki" şeklinde konuştu.

Haber Merkezi DHA
40 çeşit ekmeğin üretildiği Halk Ekmek'te yapılan zam vatandaştan tepki gördü.
40 çeşit ekmeğin üretildiği Halk Ekmek'te yapılan zam vatandaştan tepki gördü.

İstanbul’da taksilere, otobüslere, dolmuşlara, suya, otoparka gelen zamların ardından bir fiyat artışı da Halk Ekmek’te gerçekleşti. İBB iştiraki Halk Ekmek’te poşetli ürünler yüzde 40’a varan oranlarda zamlandı.

Vatandaşlarsa üst üste gelen zamlara tepki gösterdi.

Vatandaş Ziyettin Durak, şunları söyledi:

  • "Elinde ki ekmeği göstererek, Ben bunu 3 lira 50 kuruşa alıyordum. Organik ekmek yazıyor ama organik de değil yani. Önceden 3,5 lira veriyordum. Şimdi 4 lira 75 kuruş verdim. Fakir fukaraya günah değil mi? Zam zam zam, nereye kadar?" dedi. Ayşe Göksu ise, "Hani zam koymayacaklardı. Öyle söz verdiler. Sözlerinde durmadılar"

Halk Ekmek’te yüzde 40 zam
EKONOMİ
Halk Ekmek’te yüzde 40 zam
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