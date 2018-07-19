Türkiye'ye verdiği sözü tuttu altınlarını gönderiyor

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk günü için Külliye'de yapılan törene katılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yaptığı altın çağrısında ilk somut adım atıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro



Venezuela Madencilik Bakanı Victor Cano, Venezuela altınlarının Türkiye'de rafine edildiğini söyledi.

Cano, "Eskiden sertifikalandırma süreci İsviçre’de yapılırdı, artık yapmıyoruz. Bu süreç artık müttefik ülkelerde yapılıyor. İsviçre’ye altını yolladığınızı, onların da yaptırımlar yüzünden altınınızı tuttuğunu düşünün" dedi.

Cano, Türkiye ile Venezuela’nın bu yıl altın işlemek üzere anlaşma imzaladığını bildirirken anlaşmanın detaylarına ilişkin bilgi vermedi.

Anlaşmanın Venezuela Merkez Bankası ile Türkiye arasında imzalandığını kaydeden Cano, yasadışı bir durum olmadığını söyledi. Altının Venezuela’da çıkarılarak sertifikalandırıldığını kaydeden Cano altının hem ithalatında hem de ihracatında uluslararası yönetmeliklere ve taşımacılık kurallarına uyulduğunu söyledi.

Bakan Türk şirket delegasyonunun altın işleme anlaşmasının detaylarına görüşmek üzere Caracas’ı ziyaret ettiğini bildirdi.

Venezuela’nın altın işleme kapasitesinin olmadığını hatırlatan Cano, Çin ve Rusya’nın da Venezuela altının işlenmesiyle ilgilendiğini söyledi.





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