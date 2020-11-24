Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Borcu ve cezası olanlar dikkat Yapılandırma başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Vergi, trafik cezası ve öğrenim kredisi borcu olanlara yapılandırma uyarısı

Borcu ve cezası olanlar dikkat: Yapılandırma başladı

Vergi, trafik cezası ve öğrenim kredisi borcu olanlara yönelik yapılandırmalar başladı. Malatya Vergi Dairesi Başkanı Fatih Güleç, yapılandırma imkanlarından faydalanmak isteyen mükelleflerin 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuru yapmaları gerektiğini ifade etti.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Vergi Dairesi Başkanlığında konuyla ilgili basın açıklaması yapan Vergi Dairesi Başkanı Fatih Güleç, kamuoyunda ‘Yapılandırma Kanunu’ olarak isimlendirilen, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 7256 sayılı Kanun hakkında bilgiler verdi.

Çıkarılan kanunla yapılandırılacak olan vergi cezalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Güleç, “Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine yurt içi üretici fiyat endeksi oranında güncelleme yapılarak taksitlendirilecek. Vergi aslına bağlı cezaların tamamının silinmesi, vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yüzde 50’sinin silinerek kalan kısmın taksitlendirilmesi.

Motorlu taşıtlar vergisi borcu ve öğrenim veya katkı kredisi borçlarına bağlı gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak taksitlendirilmesi.

Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 90 indirim yapılması, trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında yüzde 25 indirim yapılması.

Taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 50 indirim yapılması. Trafik para cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında yüzde 12,5 indirim yapılması, yapılandırılan tutarların peşin veya ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12, 18 eşit taksitler halinde ödenme seçeneklerinin sunulması, yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödenebilmesi. 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırması devam eden borçların yeniden yapılandırılması. 6183 sayılı Kanun kapsamında tecili devam eden borçların yeniden yapılandırılması gibi çok önemli imkanlar getirilmiştir” dedi.
Bu imkanlardan faydalanmak için 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuru yapılabileceğini belirten Güleç, ayrıca, yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların 30 Haziran 2021 tarihine kadar milli ekonomiye kazandırılması durumunda ise vergi alınmayacak ve vergi incelemesi yapılmayacağını dile getirdi.

BDDK'dan aktif rasyo kararı geldi: Aktif rasyo merak ediliyor
EKONOMİ
BDDK'dan aktif rasyo kararı geldi: Aktif rasyo merak ediliyor

Sembol Ambalaj satılıyor
EKONOMİ
Sembol Ambalaj satılıyor

Petrol fiyatları son 8 ayın en yüksek seviyesinde
EKONOMİ
Petrol fiyatları son 8 ayın en yüksek seviyesinde

Abone Ol Google News
Turist rehberi gibi muhtar

Turist rehberi gibi muhtar

​3 dil biliyor, 40 milletten 15 bin yabancıya hizmet ediyor.
Siirtli kaşif uçan araba yaptı

Siirtli kaşif uçan araba yaptı

​İlk denemede uçan arabanın ismi 'Ayyıldız' oldu.
Demirtaş 6-7 Ekim olaylarını nasıl provoke etmişti?

Vazife addediyoruz

Vazife addediyoruz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı.

Sonrasında<br>'eyvah' yetmez

Sonrasında
'eyvah' yetmez

​Kadına şiddet ile ilgili Bakan Soylu'dan önemli mesaj.

Kaçak alkol vakalarını bitirecek buluş

Kaçak alkol vakalarını bitirecek buluş

​DNA sayesinde damladan üreticiye kadar iz sürülebiliyor.

BDDK'dan normalleşme adımı

BDDK'dan normalleşme adımı

​Aktif rasyosu düzenlemesi kaldırıldı.

Peş peşe gelen şikayetler kafaları karıştırıyor.
Tüm sürücüleri ilgilendiriyor

Tüm sürücüleri ilgilendiriyor

​1 Aralık'ta uygulamaya girecek, denetimler başlayacak.

GRAFİKLİ- Fas ile Polisario Cephesi arasındaki
Dünya

GRAFİKLİ- Fas ile Polisario Cephesi arasındaki "Batı Sahra Sorunu" 45 yıldır çözülemiyor

Fas ile Moritanya arasındaki Kerkerat Sınır Kapısı'nı geçişlere kapatılması 1975 yılından bu yana konu olan "Batı Sahra Sorunu"nu yeniden gündeme getirdi. İspanyol işgaline karşı 1973'te kurulan Polisario Cephesi, sömürgecileri bölgeden çıkarmak için isyan başlatarak silahlı bir güç haline geldi. Batı Sahra halkını temsil ettiğini öne süren Polisario Cephesi, bölgenin bağımsızlığı için ilk fırsatı Uluslararası Adalet Divanı'nda elde etti. 1975 yılında toplanan Uluslararası Adalet Divanı, Batı Sahra halkının "kendi kaderini tayin etme hakkı" olduğunu ilan etti. 14 Kasım 1975'te İspanya'nın Sahra bölgesindeki sömürgesini sona erdiren anlaşma imzalandı. Batı Sahra'nın kuzey ve orta bölgesini Fas geri alırken, güney bölgesi Moritanya'ya iade edildi. Fakat Fas ve Batı Sahra arasında Polisario Cephesi sebebiyle yaşanan sorunlar son bulmuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı: Vazife addediyoruz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı: Vazife addediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Eğitim-öğretim sistemimizin taşıyıcı sütunu olan öğretmenlerimizin mali ve sosyal imkanlarını güçlendirmeyi, onlara huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı sunmayı kendimize vazife addediyoruz. Ülkemizin imkanları arttıkça, öncelikle öğretmenlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.
Ali Ece'den dikkati çeken yorum: Fenerbahçe'yi izliyorsa üzülüyordur
Spor

Ali Ece'den dikkati çeken yorum: Fenerbahçe'yi izliyorsa üzülüyordur

Fenerbahçe hakkında değerlendirmelerde bulunan Ali Ece, "Erol Bulut, Samatta ve Cisse yerine Vedat Muriqi gibi santrforu tercih ederdi" yorumunda bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.