Ekonomi Verimlilik artırıcı projelere 23,5 milyon lira destek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Verimlilik artırıcı projelere 23,5 milyon lira destek

Verimlilik artırıcı projelere 23,5 milyon lira destek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Programı kapsamında 2011-2019 döneminde 213 proje için 23,5 milyon lira destek verildi. Sanayide enerji atıklarının, kayıpların ve verimsizliğin giderilmesi amacıyla yapılan 97,9 milyon liralık yatırımla yıllık 61 bin 446 ton petrol eşdeğeri tasarruf sağlandı.

Haber Merkezi AA
VAP kapsamındaki 213 proje için 23,5 milyon lira destek sağlandı.
VAP kapsamındaki 213 proje için 23,5 milyon lira destek sağlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, VAP kapsamında firmaların KDV hariç toplam yatırım bedeli 5 milyon lirayı aşmayan projelerine, proje bedelinin en fazla yüzde 30'u hibe olarak veriliyor.

  • Martta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile proje başına en yüksek hibe değeri 1,5 milyon lira olarak belirlenirken, 2011-2019 döneminde VAP kapsamındaki 213 proje için 23,5 milyon lira destek sağlandı. En fazla destek, fan, pompa ve değişken hız sürücüsü uygulamalarına verildi.

Yüksek verimli motor kullanımı, atık ısı geri kazanımı, kompresör, fırın ve kazan, aydınlatma sistemlerinde verimliliğin artırılması da firmaların en fazla destek aldığı alanlar oldu.

Projelerin toplam uygulama bedeli 97 milyon 897 bin 378 lira olarak hesaplandı, yıllık 61 bin 446 ton petrol eşdeğeri tasarruf sağlandı.

VAP destekleri

VAP destek başvuruları her yıl ocak ayında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı tarafından kabul ediliyor.

VAP desteklerine, elektrik üretim faaliyeti gösteren lisans sahibi tüzel kişiler dışında kalan ve yıllık toplam enerji tüketimleri 500 ton eşdeğeri petrol ve üzeri olan ticaret ve sanayi odası, ticaret odası veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan endüstriyel işletmeler başvurabiliyor.

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