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Villa tipi oteller tercih nedeni: Albayrak Grubu yatırıma hız verdi

Koronavirüs nedeniyle tatilciler artık kalabalık oteller yerine villa tipi ve geniş araziler üzerinde kurulu yerleri tercih ediyor. Bu tür mekanlar ‘doğal sosyal mesafe imkanı’ nedeniyle artık daha cazip. Albayrak Grubu Turizm Koordinatörü Harun Gençtürk, bu sene bu tür otellerin büyük avantaj yaşayacağını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çok sayıda tatilci, kalabalık oteller yerine villa tipi yapıları bulunan turistik tesislere yöneliyor. Salgından etkilenen sektörlerin başında gelen turizmde, normalleşme süreciyle hareketlilik başladı. Sağlık Bakanlığı’nca yayınlanan rehbere uygun tedbirleri hayata geçiren tesislere ilk olarak iç pazardan talep gelirken, haziranın sonundan itibaren de yurt dışı rezervasyonları alınmaya başlandı. Önceki yıllarda otellerin yıldız sayısına, denize yakınlığına, havuz büyüklüğüne bakan tatilcilerin parametresine bu yıl salgın nedeniyle "koronavirüs tedbirleri" de girdi. Bunların sonucunda geniş alana kurulu tesisler ile villa tipi hizmet veren otellere taleplerde, "doğal sosyal mesafe imkanı" sağlamasından dolayı artış oldu.

VİLLA KONSEPTİ AVANTAJLI

Harun Gençtürk
  • Albayrak Grubu Turizm Koordinatörü Harun Gençtürk, tatil yapmak isteyenlerin salgın nedeniyle kaygılarının bulunduğunu söyledi. Aylardır evlerinde korunan vatandaşların tatile geldiğinde de aynı korunmayı beklediğine işaret eden Gençtürk, bu kapsamda yeni yatırımlar yaptıklarını belirtti.Tüm sosyal alanları, sosyal mesafeye uyulacak şekilde düzenlediklerine değinen Gençtürk, önlemlerle, tatilcilerin evde geçirdikleri sıkıcı günlerini, rahat şekilde atlatacağını düşündüklerini ifade etti. Turizm tercihlerinde de salgın nedeniyle değişikler olduğunu anlatan Gençtürk, "Ana blok bina oteller bu konuda bu sene sıkıntı yaşayacaktır. Belki sahillerde bunu sağlayabilirler ama restoran ve sosyal alanlarda bunu sağlamak çok zor. Villa konseptli otellerin en büyük avantajı geniş alana yayılmış olması. Bu sene bu oteller avantajını yaşayacak" dedi. Yeni sezona 1 Temmuz'da başlayacaklarını belirten Gençtürk, personel eğitimleri de dahil "yeni normal"de son hazırlıklarını tamamladıklarını vurguladı.

2019 FİYATIYLA TATİL İMKANI

Kovid-19 tedbirleri kapsamında otel girişine 62 noktadan vücut ısısı ölçen cihaz yerleştireceklerini bildiren Gençtürk, otele giren herkesin bu cihazdan geçeceğini dile getirdi. Tedbirler kapsamında belli sayıda müşteri kabul şartı getirildiğini, bunun da bazı otellerde kapasite sınırlaması anlamına geldiğini belirten Gençtürk, "Buradan bazı fırsatçılar kar adına fiyatlara zam yapacaktır. Biz aldığımız karar neticesinde, 2019 Kasım'da belirlediğimiz fiyatlarla devam edeceğiz. Şu anda yüzde 35 doluluğa ulaştık. Rezervasyonlarımız gelmeye başladı. Yasak kalktığı andan itibaren ciddi anlamda telefonlar çalmaya başladı." ifadelerini kullandı.

TURİZM YATIRIMLARI SÜRECEK

  • Grup olarak turizme yeni girdiklerini ve Seferihisar Sığacık’taki tesislerinin ilk yatırımları olduğunu anlatan Gençtürk, şunları kaydetti: “Otel, 128 dönüm üzerinde yer alıyor. 3 koyumuz var, 2’si aktif. Biri kadınlara özel. Türkiye’de tek doğal korunaklı, hiç kimsenin dışarıdan göremeyeceği bir plaj. Buraya çok ciddi yatırımlar yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Şu anda 155 odamız var. 300 odayı hedefledik. Bu yıl da yeni alanları hizmete açıyoruz. Grubumuzun turizm yatırımları farklı lokasyonlarda da devam edecek. Sektörde olmaktan mutluyuz.”

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