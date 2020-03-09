Ekonomi Virüsten etkilenmeyen kazanacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Virüsten etkilenmeyen kazanacak

Küresel boyutta etkisini gösteren koronavirüs salgınından şu ana kadar kendisini korumayı başaran Türkiye, bu sayede ticaretini de geliştirme fırsatını elinde bulunduruyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’nin işlenmiş gıdada ciddi potansiyel barındırdığına dikkat çekerek, “Bunu dünya pazarlarına mutlaka pazarlayabiliyor olmamız lazım” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu

Uzun süredir dünya gündeminin en önemli konuları arasında yer alan ve etki alanını her geçen gün genişleten yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ülkeleri tarımdan turizme her alanda olumsuz etkiliyor. Şu ana kadar dünya üzerinde hastalıktan etkilenmeyen sayılı ülkelerden olan Türkiye'nin işlenmiş gıdada ciddi potansiyel barındırdığına dikkat çeken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Bunu dünya pazarlarına mutlaka pazarlayabiliyor olmamız lazım” dedi. Pazarlama konusunu önemsediklerini dile getiren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) düzenlenen Ticaret Borsaları Konsey Toplantısı'nda konuşan Pakdemirli, Türkiye'nin önemli kesişim yollarının ve hava ulaşım koridorlarının ortasında olduğunu bildirdi.

İLK TALEP JAPONYA’DAN GELDİ

  • Pakdemirli sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün itibarıyla ne yazık ki dünyada Kovid-19 ile ilgili bir pandemi var. Türkiye olarak işlenmiş gıdada ciddi potansiyel barındırıyoruz. Bunu dünya pazarlarına mutlaka pazarlayabiliyor olmamız lazım. Yanıma Japonya'dan gelen biri, 'Böyle taleplerimiz olsa ne yaparız, Çin ile alışverişimiz bir miktar azalabilir, Türkiye burada destek olabilir mi?' dedi. Biz de 'Tabii ki her zaman desteğe hazırız' dedik.”

LİSANSLI DEPOCULUK GELİŞİYOR

Gerçekleşen organizasyonda lisanslı depoculuk alanındaki gelişimi özetleyen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise, “Şu anda 183 firma lisans için izin almış, 91'i halihazırda aktif durumda. Lisanslı depo kapasitemizi 4,8 milyon tona çıkardık, hedefimiz 10 milyon tona çıkarmak” dedi. İhracat rekorlarında ticaret borsalarının katkısının da büyük olduğunu söyleyen Pekcan, teknolojik gelişime son derece önem verdiklerine de değindi. Pekcan, "Sanal Ticaret Akademisi"ni de başlattıklarını hatırlatarak, kurgulanan ve hayata geçirilen internet sitesinde ticaretin her aşamasını kapsayan yoğun bilgi olduğunu ifade etti.

ÖLÇEK EKONOMİSİNE GEÇMELİYİZ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, atıl durumdaki hazine ve şahıs arazilerinin arazi bankacılığıyla kiralanarak üretime kazandırılması gerektiğini belirterek, “Ölçek ekonomisine geçmeliyiz. Zira bu devirde ayakta kalmak istiyorsan, çok üretecek, çok alacak, çok satacaksın. Bu devrin kuralı bu” dedi. Hisarcıklıoğlu, ayrıca tarımda ve hayvancılıkta girdi maliyetlerini düşürmek için mutlaka birlikte üretim modeli uygulanması gerektiğine işaret ederek, sözleşmeli üretim modelinin yaygınlaştırılması gerektiğini dile getirdi.

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