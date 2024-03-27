Visa ve Mastercard'dan 30 milyar dolarlık anlaşma: Kredi kartı ücretlerini sınırlayacaklar

Sıfırdan yazılan birçok başarı hikayesinin en büyük destekçisi olan ve firmalara küresel pazara açılma imkanı sunan KOSGEB, geçtiğimiz yıl 107 bin işletmeye 18 milyar liradan fazla destek sağladı. 2024-2028 dönemi planlamasını tamamlayan kurum, bu yıl yüksek teknoloji düzeyinde 2 bin 150 işletmeye destek verecek.