Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley ve Lamborghini Rusya pazarına geri döndü

Mart ayında Rusya'daki faaliyetlerini durduran ünlü kahve zinciri Starbucks ülkeden tamamen çıkma kararı aldı. Son olarak McDonald's da 'savaşın neden olduğu insani kriz nedeniyle' bu ay ülkeden çıkma kararı alan firmaların arasına katılmıştı.