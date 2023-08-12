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Ekonomi

Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley ve Lamborghini Rusya pazarına geri döndü

Geçen yıl Rusya pazarından çekilme kararı alan Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley, Lamborghini markalarının yeniden Rusya'ya dönerek hizmet sunmaya başladıkları açıklandı.

12:37 . 12/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Rusya pazarından geçen yıl çekilme kararı alan Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley, Lamborghini markalarının Rusya temsilciliklerinin yanı sıra AGR Automotive Group şirketinin Telegram hesaplarından yapılan duyuruda, söz konusu beş markanın yeniden Rusya vatandaşlarına hizmet sunmaya başladığı bildirildi.

Duyuruda, “Volkswagen Group Rus şirketinin artık AGR Automotive Group olan yeni isimle faaliyetine devam ettiğini büyük memnuniyetle bildiriyoruz. Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley, Lamborghini ve Ducati marka bayilikleri sizler için çalışmaya devam ediyor” ifadesine yer verildi.

AGR Automotive Group, “Önümüzde bizi çok ilginç şeyler bekliyor!” vaadinde bulundu.





#rusya
#Volkswagen
#Audi
#Skoda
#Bentley
#Lamborghini
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