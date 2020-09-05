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Ekonomi Yaban mersininin antioksidan özelliği ile son yıllarda popülerliği artıyor Kilosu 50 lira
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yaban mersininin (likapa) son yıllarda popülerliği artıyor: Kilosu 50 lira!

Yaban mersininin antioksidan özelliği ile son yıllarda popülerliği artıyor: Kilosu 50 lira

Antioksidan özelliği ile son yıllarda popülerliği artan yaban mersini, Türkiye’de bir çok bölgede doğal olarak yetişiyor. Orman Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre Türkiye ormanlarında bin 996 hektar alanda 444 bin 473 kg faydalanılabilir yaban mersini bulunuyor.

Haber Merkezi İHA
Yaban mersini (likapa)
Yaban mersini (likapa)

Türkiye’de bir çok farklı isimle anılan yaban mersinine olan talep gün geçtikçe artıyor. Mavi yemiş olarak da bilinen yaban mersini girişimciler için yeni bir kazanç kapısı oldu.

Dünya çapında asıl ürünlerden biri haline gelen yaban mersini, gerek taze tüketim gerekse işlenmiş meyve sanayisi açısından güçlü bir ticari ürün. Mavi yemiş, Türkiye’de likapa, yaban mersini, ligarba, ayı üzümü, morsivit, çalı çileği, Trabzon çayı gibi isimlerle, yurt dışında ise blueberry olarak biliniyor.

Yeni trend: Rus yaban mersini
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Yeni trend: Rus yaban mersini

Doğal olarak yetişmesi iklime en uygun meyve olduğu anlamına geliyor


Yaban mersininin Türkiye’de yayılış gösteren 4 türü bulunuyor. Türkiye’de Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere (Artvin, Rize, Trabzon, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Samsun, Sinop, Kastamonu, Zonguldak, Bolu, Bartın ve Düzce), Marmara Bölgesi (Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Kırklareli, Bursa ve Balıkesir) ve Doğu Anadolu (Erzurum-Şenkaya ve Ardahan) florasında yabani çeşitleri (V. vitis-idea, V. myrtillus, V. uliginosum ve V. arctostaphyllos) yetişiyor. Yabani çeşitlerinin genellikle Ormangülü, Kızılağaç, Kayın, Çam, Göknar ve Ardıç gibi ağaç ve çalı formlu bitkilerin altlarında, asidik habitatlarda yetiştiği gözlenen meyvenin Türkiye ‘de doğal olarak yetişiyor olması, kültivasyon için en uygun şartlara ülke olduğumuz anlamına geliyor.

Üzümsü meyveler içinde gerek hobi bahçelerinde gerekse ticari bahçelerde en çok tercih edilen meyvelerden biri olan yaban mersini Birim alandan yüksek gelir getirmesinin yanında sağlık açısından çok yararlı ve birçok alanda değerlendirilebiliyor.

  • Taze meyve olarak, meyve suyu sanayisinde, ilaç sanayisinde, süt ve süt ürünleri teknolojisinde, kuru meyve teknolojisinde, meyveli ekmek, çörek, kek, puding ve pastalarda, baharat sanayisinde, meyve salatalarında, reçel, marmelat ve konserve sanayisinde, çay, diyet menülerinde kullanım alanları bulunuyor.

145 gram gelen bir bardak Mavi yemiş meyvesi suyu; 21 gram karbonhidrat, 1 gram protein, 0,5 gram yağ, 19 miligram C-vitamini, 145 IU A-vitamini ve 85 kalori içeriyor. Ayrıca, 100 gram yenilebilir maviyemişin yüzde 83’ü su, yüzde 0.7’si protein, yüzde 0.5’i yağ, yüzde 15’i karbonhidrat, yüzde 1.5’u lif olup 62 kalori içeriyor.


Dünya mavi yemiş arzının yüzde 37’si ABDD, yüzde 24’ü Kanada, yüzde 14’ü Peru, yüzde 6’sı İspanya tarafından sağlanıyor.

İstatistiki verilere göre 2018 yılında Mavi yemiş üretiminde 255 bin 50 ton ile Amerika ilk sırada yer almaktadır. Kanada 164 bin 205 ton üretim ile ikinci, Peru ise 94 bin 805 tonluk üretimle üçüncü sırada geliyor.


  • TÜİK verilerine göre, Türkiye’de 2015 yılında 533 dekar alanda 180 ton mavi yemiş üretilmiş olup 2019 yılı sonu itibariyle bin 55 dekar alanda 443 ton mavi yemiş üretildi. Yine TÜİK verilerine göre 2019 yılı itibariyle Artvin’de 5 dekar alanda 9 ton, Bursa’da 479 dekar alanda 139 ton, Giresun’da 25 dekar alanda 9 ton, İstanbul’sa 25 dekar alanda 18 ton, Rize’de 292 dekar alanda 168 ton, Trabzon 229 dekar alanda 100 ton mavi yemiş üretildi.


Orman Genel Müdürlüğü, envanter ve faydalanma planları kayıtlarımıza göre ülkemiz ormanlarında bin 996 hektar alanda 444 bin 473 kg faydalanılabilir mavi yemiş bulunurken, envanter ve faydalanma planı çalışmalarının devam ettiği biliniyor.


Öte yandan Maviyemiş-Likapa Eylem Planı (2015-2019) kapsamında Artvin, Giresun, Trabzon Orman Bölge Müdürlükleri dahilinde 2 bin680 dekar bozuk maviyemiş sahası rehabilite edilerek ülke ekonomisine kazandırıldı.

Kilosu 50 lira: Daha toplanmadan dalında hepsi satıldı
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Orhaneli ilçesinin Göynükbelen ilçesinde yaşayan Salih Arsil, tarlasına yeni ürünler ekmek için araştırma yaptı. Arsil Türkiye’de yaban mersinin çok fazla olmadığını görünce ekmeye karar verdi. Bahçesine ektiği yaban mersini ağaçlarından 6 yıldır ürün alıyor. Bir çok hastalığa iyi geldiği söylenen yaban mersinlerine rağbet oldukça fazla. Geçen yıl kilosu 40 lira olan yaban mersini bu sene ise 50 liradan alıcı buluyor.
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Salih Arsil, daha ürünü tarladan hasat etmeden sattı. Bir dönüm bahçeden 1 ila 2 ton mahsul alan üretici, 1 dönümden 100 bin liraya kadar kazanç elde ediyor.
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Bu yıl yaban mersinlerini hasat etmeye başladığını ifade eden Salih Arsil, Bir dönüm bahçeye 500 adet yaban mersini fidesi dikilebiliyor. Yetişkin bir ağaç ise yılda 4 kiloya kadar ürün verebiliyor. Geçen yıl kilosunu 40 liradan sattım. Bu yıl kilo fiyatı ise 50 lira. Bir çok vilayetten almaya geliyor. Türkiye’de pek üretilmediği için talep çok fazla. Daha hasat etmeye başlamadan mahsulün hepsini sattım dedi.
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Kilosu 50 lira: Daha toplanmadan dalında hepsi satıldı
Bursa'da tarlasına ektiği yaban mersinlerinin kilosunu 50 liradan satan vatandaş, ürünlerini hasat etmeye başlamadan hepsini sattı.
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