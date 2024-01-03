Yabancı yatırımcının ilgisi sürüyor

Türkiye pazarında, 2023 yılında 403 işlemle 8 milyar dolar civarında birleşme ve satın alma işlemi yapıldı. Deloitte Türkiye’nin açıkladığı, ‘2023-Birleşme ve Satın Alma İşlemleri Raporu’na göre, geçtiğimiz yıl Türkiye’de birleşme ve satın alma işlemlerinin tutarı 8 milyar dolara geriledi. Bu rakam 2022 yılında 11,5 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Toplam işlem hacminde yüzde 30 düşüşe rağmen yabancı yatırımcılar 96 işlem ve 5,2 milyar dolarlık hacimle ilgilerini geçmiş yıllara benzer seviyede sürdürdü. Salgın sonrası 2021’de yaklaşık 4,7 trilyon dolara ulaşan küresel birleşme ve satın alma piyasası, 2023’te 2,3 trilyon dolara gerileyerek son 5 yıllık ortalama olan 3,2 trilyon doların altına indi. İşlem sayısı da son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. Sıkılaşan ekonomi politikaları, süregelen jeopolitik gerilimler ve artan enflasyon tehdidi yavaşlamanın temel nedenleri olarak öne çıktı.

Özlem Ulaş

GETİR 500 MİLYON DOLARLA ZİRVEDE

Türkiye pazarında, yılın değeri açıklanan en büyük işlemleri arasında, çoğu yabancı yatırımcılar tarafından gerçekleştirilen Getir (500 milyon dolar); Tofaş-Stellantis (445 milyon dolar); Tatneft-Aytemiz (336 milyon dolar) işlemleri yer aldı. Rapora göre, yabancı yatırımcıların ilgisi ve orta ölçekli işlemler pazarındaki hareketlilik, birleşme ve satın almalar piyasasını zor bir yılda ayakta tuttu. Yabancı yatırımcıların toplam işlem hacmine katkısı yüzde 65 gibi yüksek bir seviyede gerçekleşirken, işlem hacmi 5,2 milyar dolara ulaştı. Türk yatırımcıların işlem hacmi bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 50 azaldı.

TÜRKİYE PAZARI ÖNEMLİ FIRSATLAR SUNUYOR

Deloitte Türkiye Birleşme ve Satın Alma Hizmetleri Lideri Özlem Ulaş, bu yıl hem küresel hem de lokal birleşme ve satın alma işlemlerinde daralma yaşandığının altını çizdi. Ulaş, “Bu zorlu koşullara rağmen yabancı stratejik yatırımcılar Türkiye’ye olan ilgilerini kaybetmedi. Türkiye pazarının önemli fırsatlar sunduğu teyit edildi. 2024 için bu yıla kıyasla daha pozitif bir beklenti içine girebiliriz” ifadelerini kullandı.

Duygu Doğançay

En gözde sektör teknoloji

Deloitte Türkiye Birleşme ve Satın Alma Hizmetleri Direktörü Duygu Doğançay, Türkiye’nin stratejik konumu, rekabetçi iş gücü ve gelişmiş endüstriyel altyapısının yatırımcılara fırsatlar sunduğunu ve bu fırsatların birleşme ve satın alma işlemlerinin temel dayanağını oluşturduğunu kaydetti. Doğançay, şöyle konuştu: “Sektörel yatırım trendlerine bakıldığında, enerji sektöründe, mikro mobilite, depolama ve enerji dönüşümü, sürdürülebilirlik gibi temalara odaklı işlemlerle, yenilenebilir enerji etrafında dinamik bir ekosistem oluşmaya başladığını görüyoruz. İnternet ve mobil hizmetler, oyun, e-ticaret ve teknoloji, girişim sermayesi ve melek yatırımcılar için halen en cazip sektörler olarak öne çıkıyor.”







