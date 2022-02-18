Ekonomi Yabancıya konut satışında tüm zamanların ocak ayı rekoru kırıldı
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Yabancıya konut satışında tüm zamanların ocak ayı rekoru kırıldı

Geçen ay yabancılara yapılan konut satışı 4 bin 186 olarak gerçekleşirken, tüm zamanların en yüksek ocak ayı rakamına ulaşıldı. Ocakta en çok konutu 761 adetle İranlılar alırken, onu 513 konutla Iraklılar, 479 ile Rusya vatandaşları izledi.

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Haber Merkezi AA
Yabancıya konut satışında tüm zamanların ocak ayı rekoru kırıldı
Foto/arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) istatistiklerinden derlenen bilgiye göre, yabancılara yapılan konut satışı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56,5 artarak 4 bin 186 oldu. Geçen ay toplam konut satışları içinde yabancıların payı yüzde 4,7 olarak gerçekleşti.

Ocakta en çok konutu 761 adetle İranlılar alırken, onu 513 konutla Iraklılar, 479 ile Rusya vatandaşları izledi.

Satışlarında ilk sırayı 1.771 adetle İstanbul alırken, Antalya'da 914 adet, Ankara'da ise 269 adet konut yabancılar tarafından alındı.

Geçen ay 4 bin 186 olarak gerçekleşen yabancıya satış adedi, tüm zamanların en yüksek ocak ayı rakamı olarak kayıtlara geçti. Söz konusu rakam ocak ayları baz alındığında 2021'de 2 bin 675, 2020'de 3 bin 907, 2019'da 3 bin 168, 2018'de 1.742, 2017'de ise 1.386 şeklindeydi.

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