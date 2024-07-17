Yabancıya yüzde 15 yerliye yüzde 10

Kamuoyunun bir süredir gündeminde olan vergi paketi Meclis'e geldi. Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, yarın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. 53 maddelik kanun teklifiyle, uluslararası şirketler Türkiye’deki faaliyetleri kapsamında elde ettikleri gelirden yüzde 15 asgari Kurumlar Vergisi ödeyecek. Yerel şirketlerden de yüzde 10 asgari Kurumlar Vergisi alınacak. Teklifle; yap-işlet-devret modeli ile kamu özel iş birliği projeleri kapsamında elde edilen kazançlardan yüzde 30 oranında Kurumlar Vergisi alınmasının önü açılacak.

SİGORTA PRİM ORANI YÜZDE 2,25'E ÇIKARILDI

Yatırım fon ve ortaklıklarının gayrimenkul kazançlarının, kâr dağıtımına bağlı istisna edilmesi düzenlenecek. Ayrıca serbest bölgelerdeki işletmelere sağlanan kazanç istisnasının ihracat gelirleri ile sınırlandırılması da ele alınacak. Düzenlemeye göre, kısa vadeli sigorta kolları prim oranı yüzde 2'den yüzde 2,25'e çıkarılacak. Kayıt dışı faaliyette bulunanlara yönelik cezalar artırılacak. Vergi dairesinin bilgisi dışında çalışanlara kesilecek vergi ziyaı cezası, verginin 1 katı olarak kesilecek cezalarda 1,5 kat, verginin 3 katı olarak kesilecek cezalarda 4,5 kat kesilecek.

POS VE IBAN'A AĞIR CEZA

Başkasına ait POS cihazını işletenlere ceza uygulanacak. Başkasının IBAN'ını kullananlara ve hesaplarını kiralayanlara kesilecek cezalar artırılacak. Ticari olmayan ve gezi, eğlence, spor faaliyetlerinde kullanılan deniz taşıma araçlarına yat limanlarında verilen kiralama, bakım gibi hizmetlere dair KDV istisnası kaldırılacak.

UZLAŞMA KAPSAM DIŞI

Vergi aslını uzlaşma kapsamı dışına çıkarıldı. Sadece cezalar için uzlaşma başvurusu yapılabilecek. Birleşme, devir ve bölünme işlemlerinde, devreden KDV ve iade hakkının 5 takvim yılı kriterine veya zaman aşımına bağlı olmaksızın vergi incelemesi yoluyla yeni şirkete devrine izin verilecek.

EMEKLİ ÇALIŞTIRMA DESTEĞİ KALDIRILIYOR

Doktor, diş hekimi gibi meslek gruplarında hasılat tespitine yönelik denetimlerde aylık ortalama yüzde 20 sapmanın belirlenmesi halinde bu vergi mükellefleri izahata davet edilecek. Teklif ile EYT'li çalıştıran işverenlere 5 puanlık sosyal güvenlik destek priminin Hazine tarafından ödenmesine ilişkin uygulama da sonlandırılıyor.

Dar gelirliye yönelik hükümler yok

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni vergi paketinin 'Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması' ilkesiyle hazırlandığını, dar gelirli vatandaşa yönelik hükümler içermediğini belirtti. Taslağa son şeklini verirken tarafların taleplerine yönelik de düzenlemelere gittiklerini ifade eden Şimşek, "Taslağımız, dar gelirli vatandaşa yönelik hükümler içermemesine karşın bu şekilde itham edildiğimiz yönlere çekildi. Pakette, vergi adaletinin güçlendirilmesi, sermayeye yönelik vergi uygulamaları getirilmesi ve doğrudan vergilerin payının artırılması için düzenleme önerileri bulunuyor. Çalışmalarımızı, Türkiye'de vergilendirilmemiş alan bırakılmaması amacıyla yürütmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI 500 TL

Teklif ile yurt dışına çıkış harcı ise 150 TL'den 500 TL'ye yükseltiliyor. Böylece yurt dışı çıkış harcına gelen zam yüzde 233 olacak. Takibinde ise yurt dışı çıkış harcında yeniden değerleme ile artış yapılması düzenleniyor.







