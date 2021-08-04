Ekonomi Yangın söndürme ekipmanlarında fahiş fiyat artışına inceleme
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yangın söndürme ekipmanlarında fahiş fiyat artışına inceleme

Türkiye'nin dört bir yanında çıkan yangınlar sonrası fırsatçılar, alevlerin söndürülmesinde kullanılan malzemelerin fiyatlarını arttırmıştı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Ülkemizin yangınlarla mücadele ettiği bu dönemde, çalışmaları sekteye uğratacak olan her türlü suistimal cezasız kalmayacaktır ve fırsatçılar cezalandırılacaktır" diyerek inceleme başlatıldığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yangın söndürme ekipmanlarında fahiş fiyat artışına inceleme
Ticaret Bakanı Mehmet Muş

Fırsatçılar her durumda olduğu gibi yaşanan yangın felaketinin ardından da sahneye çıktı. Eldivenden maskeye, yangın tüpünden yanık kremine birçok ürüne son bir haftada yapılan zamlar dikkat çekiyor.

Birçok ürünün fiyatı birkaç gün içinde yüzde 10'dan başlayıp yüzde 630'lara kadar varan oranlarda zamlandı. Bir ay öncesine kadar tanesi 170 ile 200 lira arasında satılan yangın söndürme topları şu anda online alışveriş sitelerinde 500 lira kadar satılıyor.

YÜZDE 600 ZAMLANDI

2 Ağustos tarihine kadar 44 TL olan ısıya dayanıklı eldiven bir günde yüzde 633 artarak 330 TL'ye çıkartıldı. Yangın sonrası olası kazalar için en temel ihtiyaçlarından biri de yara-yanık kremleri. Fırsatçılar bu oranlara da yüzde 180'lere varan oranlarda zam yaptı. 5 Temmuz'da 25 TL olan yanık kremi yangının başladığı hafta olan 29 Temmuz itibarıyla ikiye katlayarak 49 TL'ye çıktı.

BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI

Yaşanan bu gelişme sonrası Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı. Konuya ilişkin bir açıklama yapan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Yangın söndürme ekipmanlarında fahiş fiyat artışları yapıldığına ilişkin iddialar Bakanlığımızca incelemeye alınmıştır. Ülkemizin yangınlarla mücadele ettiği bu dönemde, çalışmaları sekteye uğratacak olan her türlü suistimal cezasız kalmayacaktır ve fırsatçılar cezalandırılacaktır. Bu çerçevede Bakanlığımız Ticaret İl Müdürlükleri tarafından gerekli denetimlere başlanmıştır" dedi.

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