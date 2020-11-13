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Ekonomi Yapılandırma Meclisten geçti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yapılandırma Meclis'ten geçti

Yapılandırma Meclis'ten geçti

Birçok farklı alandaki kamu borçlarını yapılandımak adına hükümet tarafından TBMM’ye sunulan kanun teklifi kabul edildi. Kanunla birlikte, vergi borçları yapılandırılarak 18 taksitle ödenebilecek. İşleyen faizler silinecek. Ödemelere ise Ocak 20212’de başlanacak.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Borcunu peşin ödemek isteyenlere indirim sağlanacak.
Borcunu peşin ödemek isteyenlere indirim sağlanacak.

Hükümetin piyasaların elini rahatlatacak vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasına yönelik kanun teklifi TBMM’de kabul edildi. Kanuna göre, vergi borçları yapılandırılarak 18 taksitle ödenebilecek. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, tüm idari para cezaları, KYK borçları, hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılabilecek. Borcunu peşin ödemek isteyenlere indirim sağlanacak. Vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları, trafik, seçim, nüfus para cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu’na göre kesilen tüm idari para cezaları yapılandırma kapsamında olacak. Sosyal güvenlik primi idari cezaları, gecikme cezaları ve faiz zamları da yapılandırılabilecek.

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EN FAZLA 18 TAKSİT UYGULANABİLECEK

  • Ayrıca, öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı da yapılandırılabilecek. Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Hazine alacakları, madenlerden alınan devlet hakkı, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre takip edilen diğer alacaklar için de yapılandırmadan yararlanılacak. Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin, kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etmesi gerekecek ve en fazla 18 taksitte bu borçlar ödenebilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek. İlk ödeme, Ocak 2021’de gerçekleştirilecek.

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