Yaptırımlar AB'nin Rusya ile ticaretine darbe vurdu: Yüzde 2'nin altına geriledi

Birleşik Krallık'ta yüksek faiz oranları ve borçlanma maliyetleri nedeniyle gelecek yıl toplam 28 bin şirketin iflas edebileceği bildirildi. Merkezi Londra’da bulunan Ekonomik ve İş Araştırmaları Merkezi'nden (CEBR) yapılan açıklamada, ülkede yılın ikinci çeyreğinde toplam 6 bin 342 şirketin iflas ettiği hatırlatılarak, kuruluşun veriler üzerinden yapılan modellemelerine göre, ülkede 2024 yılının her bir çeyreğinde 7 bin şirket olmak üzere yılın tamamında toplam 28 bin şirketin iflas riskiyle karşılaşabileceği kaydedildi.