Ekonomi Yaptırımlar etkisini gösteriyor Rusyada otomobil satışları çakıldı
DÜNYA EKONOMİSİ

Yaptırımlar etkisini gösteriyor: Rusya'da otomobil satışları çakıldı

Çok sayıda küresel otomobil şirketinin Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini askıya almasının ardından Rusya'da otomobil satışları adeta çakılarak, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78,5 azaldı.

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Haber Merkezi AA
Yaptırımlar etkisini gösteriyor: Rusyada otomobil satışları çakıldı
Foto/arşiv

Merkezi Rusya'da bulunan Avrupalı İşletmeler Birliği (AEB) tarafından yayımlanan rapor, yaptırımlar nedeniyle otomobil sektöründeki daralmayı ortaya koydu.

Yeni otomobil satışlarının yüzde 78,5 azalarak 33 bine gerilediğinin kaydedildiği raporda, Rus otomobil üreticisi Avtovaz’ın yeni otomobil satışlarının da yüzde 78 düştüğü bilgisine yer verildi.

Raporda, Volkswagen ve Toyota marka araçların satışlarında yüzde 91’e varan düşüşler dikkati çekti.

Çok sayıda küresel otomobil şirketi, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını duyurmuştu.

Uzmanlar, lojistik sorunlarının da ülkede yedek parça sıkıntısı yaşattığını ve bu durumun otomobil fiyatlarında yukarı yönlü baskı yarattığını belirtiyor.

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