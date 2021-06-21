Ekonomi Yarın düğmeye basılacak Denizin 30 metre derinliğine oksijen verilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yarın düğmeye basılacak: Denizin 30 metre derinliğine oksijen verilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla yarın başlatılacak proje kapsamında ileri teknolojik cihazlarla, Kocaeli Körfezi'nin 4 farklı noktasında ve Pendik Marina'da belirlenen bir alandan denizin 30 metre derinliğine oksijen verilerek çözülmüş oksijen miktarı artırılacak. Bakan Kurum "Daha önce göllerde oksijen seviyesini artırmaya yönelik yapılan ve başarılı sonuçlar elde edilen çalışmalar var. Benzer bir uygulamayı Marmara Denizi'nde belirlediğimiz noktalarda uygulamaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Yarın düğmeye basılacak: Denizin 30 metre derinliğine oksijen verilecek
Marmara Denizi'ni müsilajdan kurtarmak için pilot bölgelerde oksijen cihazlarından yararlanılacak.

Marmara Denizi'ndeki müsilajla (deniz salyası) mücadele kapsamında Kocaeli Körfezi'nde 4 farklı noktada, Pendik'te belirlenen bir alanda 30 metre derinliğe cihazlar yardımıyla oksijen verilecek.

Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilajla ilgili eylem planı çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı törenle 8 Haziran'da Türkiye'nin en büyük deniz seferberliği başlatıldı.

İki haftadan bu yana devam eden temizlik çalışmaları İstanbul, Kocaeli Karamürsel, Bursa Mudanya, Balıkesir, Yalova, Çanakkale ve Tekirdağ'da da eş zamanlı yürütülüyor.

Bakanlık, Marmara Belediyeler Birliği, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla Marmara'yı müsilaj sorunundan kurtarmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda denizlerin derinliklerinde oksijen seviyesini artıracak proje için 22 Haziran Salı günü düğmeye basılacak.

Kocaeli Körfezi'nde 4 ayrı noktadan, İstanbul Pendik Marina'nın ise belirlenen bir bölgesinden denizin 30 metre derinliğine ileri teknolojik oksijenlendirme cihazlarıyla pilot uygulama başlatılacak.

Marmara Denizi'nde müsilajın beraberinde getirdiği çözülmüş oksijen seviyesinin düşmesi sorununa çözüm getirmesi amaçlanan projede kullanılacak cihazlarla, yurt dışındaki deniz salyası problemlerinde sonuç alındığı öğrenildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan 'müsilajla mücadele' paylaşımı: Biz gece gündüz sahadayız
OYNAT 00:45
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan 'müsilajla mücadele' paylaşımı: Biz gece gündüz sahadayız
Müsilaj seferberliği tüm hızıyla sürerken temizliğe dair son rakamlar Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Kurum, 'Marmara Denizi'mizdeki müsilaj temizliği seferberliğimizde, çalışmalarımızı her gün arttırarak devam ediyoruz. 14 Haziran'da temizlediğimiz 518 metreküp ile birlikte toplamda 2684,5 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik.' dedi.

Bakan Kurum'un sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde de, 'Biz gece gündüz sahadayız... Marmara Denizi'mizdeki müsilajı hep birlikte temizliyoruz...' ifadeleri kullanıldı.

Test aşaması 6-8 hafta sürecek

Marmara Denizi'nin 5 farklı noktasına oksijen verecek cihazların kullanımının ardından, çözülmüş oksijen değerleri anlık takip edilerek, cihazların sorunun çözümüne katkı sağlayıp sağlamadığı değerlendirilecek.

6 ila 8 hafta sürdürülecek projenin başarısına göre, Marmara Denizi'nin genelinde yaygınlaştırılması veya pilot uygulamanın koy ve körfez gibi kısıtlı alanlarda uygulanması öngörülüyor.

Deniz suyu yüzeyindeki çözülmüş oksijen miktarının tabana göre daha yüksek olması nedeniyle Marmara Denizi'nin derinliklerindeki oksijenin artırılması hedefleniyor.

"Çalışmanın etkilerini takip edecek, sonuçlarını ölçeceğiz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Marmara Denizi’nin ekolojik dengesini korumak için atılması gereken en önemli adımlardan birinin denizdeki oksijen seviyesini artırmak olduğunu söyledi.

Marmara Denizi için mikrobiyolojik müdahale ve mekanik yöntemlerle kalıcı çözümler bulmak üzere araştırmalar yaptıklarını ve yapılan çalışmaları takip ettiklerini vurgulayan Kurum, şöyle konuştu:

"Daha önce göllerde oksijen seviyesini artırmaya yönelik yapılan ve başarılı sonuçlar elde edilen çalışmalar var. Benzer bir uygulamayı Marmara Denizi'nde belirlediğimiz noktalarda uygulamaya başlayacağız. Çalışmanın etkilerini takip edecek, sonuçlarını ölçeceğiz. Alacağımız sonuçlara göre bu çalışmayı Marmara’nın tamamında uygulayacağız."

Bakan Kurum'dan yeni eylem planı konusunda firmalara uyarı: Uymayanları kapatacağız kimse kusura bakmasın
OYNAT 01:17
Bakan Kurum'dan yeni eylem planı konusunda firmalara uyarı: Uymayanları kapatacağız kimse kusura bakmasın
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında, 22 maddelik yeni eylem planını değerlendirdi. Denizlerde kirliliğe neden olan atık suların arıtılması için mevzuatın değiştirileceğini vurgulayan Bakan Kurum, 'Diyelim ki belirlenen kriterlere uymadılar, kapatma cezası dahil hepsini yapacağız. Bu eylem planı çerçevesinde yatırım yapmayan firmaları kapatacağız kimse kusura bakmasın.' dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Marmara Bölgesi'nde bir Koordinasyon Kurulu oluşturacağız
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Marmara Bölgesi'nde bir Koordinasyon Kurulu oluşturacağız
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi Koruma Eylem Planı'nı açıkladı. Bakan Kurum, 'Marmara Bölgesi'nde kirliliğin azaltılması ve izleme çalışmalarının yürütülmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ilgili kurum ve kuruluşların, üniversitelerin, sanayi odalarımızın ve STK'larımızın da içinde olduğu bir Koordinasyon Kurulu oluşturacağız. Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde ise Bilim ve Teknik Kurulu oluşturulacak. Koordinasyon Kurulumuzu önümüzdeki hafta itibarıyla oluşturuyoruz.' dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Marmara Denizi'mizi tertemiz hale getirmek ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin üzerinde bir vazifedir
OYNAT 00:58
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Marmara Denizi'mizi tertemiz hale getirmek ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin üzerinde bir vazifedir
Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı'nda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kocaeli ve diğer tüm şehirlerde yaygın bir kirlilik yaşandığına değindi. Bakan Kurum, 'Çözüm noktamız çok net; hakikaten hepimizin, 84 milyonun ve Marmara Bölgesi'nde yaşayan 25 milyon vatandaşımızın içini sızlatan o görüntüleri yok etmek, hedefimiz budur. Marmara Denizi'mizi bir seferberlik anlayışıyla tertemiz hale getirmek ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin üzerinde bir vazifedir, bir borçtur.' dedi.


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