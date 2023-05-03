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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çay üreticilerine müjde: 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu

Cumhurbaşkanı adayları Türkiye'nin dört bir yanında seçim mitinglerine devam ediyor. Seçimlere 11 gün kalırken Cumhurbaşkanı Erdoğan halka seslenmek üzere Rize'ye geldi. Burada çay alım fiyatlarını açıklayan Erdoğan, "Bu yıl için destek ödemesiyle birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 artırarak, 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz" dedi.

16:40 . 3/05/2023 Çarşamba
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de çay alım fiyatlarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de çay alım fiyatlarını açıkladı.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Rize mitingine katıldı. 14 Mayıs seçimleri öncesi memleketi Rize'de toplanan yoğun kalabalığa seslenen Erdoğan, konuşmasına şehri selamlayarak başladı.

'Böyle bir kalabalık görmedim'

Rize'nin tüm Türkiye'ye örnek olacağını belirten Erdoğan, "Biz Rize'yi çok seviyoruz, sizleri çok seviyoruz. Kıymetli hanımefendiler, sevgili gençler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerin aracılığıyla Rize'mizin tüm ilçelerindeki, köylerindeki kardeşlerimi selamlıyorum. Bugüne kadar Rize'mde böyle bir kalabalık görmemiştim."

Yüzde 64 artırıldı

Öte yandan yaş çay alım fiyatları da belli oldu. Yüzbinlerce üreticinin merakla beklediği fiyatı açıklayan Erdoğan, "Bizim Rize ve çay üreticilerimiz içi yaptıklarımız ortada. Rızkını çaydan kazanan üreticilerimizi hep destekledik. Yaş çay alım fiyatını paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz yıl destek ödemesiyle birlikte yaş çaya kilo başına 7 lira alım fiyatı vermiştik. Bu yıl için destek ödemesiyle birlikte yaş çay alım fiyatını yüzde 64 artırarak 11 lira 30 kuruşa çıkarıyoruz. Yeni çay alım fiyatının hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Twitter'dan da duyurdu

Erdoğan resmi Twitter hesabından da paylaşımda bulunarak üreticilere hayırlı olsun dileklerini iletti.





Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs Türkiye Yüzyılı'nın başlangıç noktası olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs Türkiye Yüzyılı'nın başlangıç noktası olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Erdoğan, ''21 yılda 15 seçim zaferine imza attık. Türkiye'yi tarihinin en büyük başarılarıyla beraber tanıştırdık. Milletimizin iradesine vurulan prangaları beraber parçaladık. Ülkemizi güvenli sahillere beraber çıkardık. Terör örgütlerinin kalleş saldırılarını beraber püskürttük. İhanet şebekeleri karşısında ülkemizi beraber savunduk. Nice yatırımı 21 yılda beraber kazandırdık'' ifadelerini kullandı. 14 Mayıs'ın Türkiye Yüzyılı'nın başlangıç noktası olacağını söyleyen Erdoğan, ''14 Mayıs'ta 'durmak yok yola devam' diyor muyuz? 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için 'hemen şimdi' diyor muyuz? Ata yurduma işte bu yakışır'' açıklamasında bulundu.

#Recep Tayyip Erdoğan
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