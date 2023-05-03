Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de çay alım fiyatlarını açıkladı.
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Rize mitingine katıldı. 14 Mayıs seçimleri öncesi memleketi Rize'de toplanan yoğun kalabalığa seslenen Erdoğan, konuşmasına şehri selamlayarak başladı.
'Böyle bir kalabalık görmedim'
Rize'nin tüm Türkiye'ye örnek olacağını belirten Erdoğan, "Biz Rize'yi çok seviyoruz, sizleri çok seviyoruz. Kıymetli hanımefendiler, sevgili gençler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerin aracılığıyla Rize'mizin tüm ilçelerindeki, köylerindeki kardeşlerimi selamlıyorum. Bugüne kadar Rize'mde böyle bir kalabalık görmemiştim."
Yüzde 64 artırıldı
Öte yandan yaş çay alım fiyatları da belli oldu. Yüzbinlerce üreticinin merakla beklediği fiyatı açıklayan Erdoğan, "Bizim Rize ve çay üreticilerimiz içi yaptıklarımız ortada. Rızkını çaydan kazanan üreticilerimizi hep destekledik. Yaş çay alım fiyatını paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz yıl destek ödemesiyle birlikte yaş çaya kilo başına 7 lira alım fiyatı vermiştik. Bu yıl için destek ödemesiyle birlikte yaş çay alım fiyatını yüzde 64 artırarak 11 lira 30 kuruşa çıkarıyoruz. Yeni çay alım fiyatının hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Twitter'dan da duyurdu
Erdoğan resmi Twitter hesabından da paylaşımda bulunarak üreticilere hayırlı olsun dileklerini iletti.