Rize'nin tüm Türkiye'ye örnek olacağını belirten Erdoğan, "Biz Rize'yi çok seviyoruz, sizleri çok seviyoruz. Kıymetli hanımefendiler, sevgili gençler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerin aracılığıyla Rize'mizin tüm ilçelerindeki, köylerindeki kardeşlerimi selamlıyorum. Bugüne kadar Rize'mde böyle bir kalabalık görmemiştim."