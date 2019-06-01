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Ekonomi Yaş çay üretiminde düşüş fındık üretiminde artış bekleniyor
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yaş çay üretiminde düşüş fındık üretiminde artış bekleniyor

Yaş çay üretiminde düşüş fındık üretiminde artış bekleniyor

Türkiye’de yetiştirilen tarımsal ürünlerin üretim miktarlarına ilişkin tahminlere göre, bu yıl çay üretiminin yüzde 10 düşüş, fındık üretiminde yüzde 40’a varan artış bekleniyor.

Haber Merkezi IHA
Fındık üretimi 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 38,8 oranında artarak 515 bin tondan 715 bin tona yükselecek.
Fındık üretimi 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 38,8 oranında artarak 515 bin tondan 715 bin tona yükselecek.

TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan bitkisel üretim 2019 yılı 1. tahmin rakamlarına göre, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin en önemli bitkisel ürünlerinden olan fındık üretiminin 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 38,8 oranında artarak 515 bin tondan 715 bin tona yükseleceği, yaş çay üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 10,0 azalarak 1,5 milyon tondan 1,35 milyon tona düşeceği tahmin edildi.

Öte yandan yine yörede yoğun olarak tarımı yapılan kivi üretiminin ise yüzde 5,8 oranında artarak 61 bin 920 tondan 65 bin 525 tona yükseleceği kaydedildi.

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