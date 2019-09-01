Yasa dışı balık avına 18 milyon TL ceza var

Akdeniz'de avlanan balıkçılar için ise yeni av sezonu 16 Eylül'de başlayacak. Su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir işletilmesi ve stokların güçlendirilmesi amacıyla Bakanlık tarafından son 10 yılda, 350 milyon (iç sulara sazan, yayın, şabut ve doğal alabalık, denizlere çipura, levrek, granyöz ve kalkan) balık su kaynaklarına bırakıldı.

CEZASI AĞIR

Geçen yıl yasa dışı balık avcılığıyla mücadele kapsamında 120 bin denetim yapılarak 828 ton su ürününe el konuldu. Denetimler sonucunda 18 milyon lira idari para cezası uygulandı. Su ürünleri sektörüne bugüne kadar yaklaşık 10 milyar lira destekleme yapıldı.