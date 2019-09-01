Ekonomi Yasa dışı balık avına 18 milyon TL ceza var
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yasa dışı balık avına 18 milyon TL ceza var

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 15 Nisan'da başlayan av yasağı bugün sona erdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Akdeniz'de avlanan balıkçılar için ise yeni av sezonu 16 Eylül'de başlayacak. Su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir işletilmesi ve stokların güçlendirilmesi amacıyla Bakanlık tarafından son 10 yılda, 350 milyon (iç sulara sazan, yayın, şabut ve doğal alabalık, denizlere çipura, levrek, granyöz ve kalkan) balık su kaynaklarına bırakıldı.

  • CEZASI AĞIR
  • Geçen yıl yasa dışı balık avcılığıyla mücadele kapsamında 120 bin denetim yapılarak 828 ton su ürününe el konuldu. Denetimler sonucunda 18 milyon lira idari para cezası uygulandı. Su ürünleri sektörüne bugüne kadar yaklaşık 10 milyar lira destekleme yapıldı.

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