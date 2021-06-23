Ekonomi Yasak kalktı turist akını başladı Türkiyeyi çok özledik
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yasak kalktı turist akını başladı: Türkiye'yi çok özledik

Rusya ile uçuşların normale dönmesiyle birlikte Türkiye’ye turist akını başladı. Rus turistlerin rotasında Antalya başı çekerken, tatil yörelerinde yoğunluk dikkatlerden kaçmadı. Erken saatlerde Antalya’ya gelmeye başlayan turistler, Türkiye’yi ve Antalya’yı çok özlediklerini dile getirdi .

Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Yasak kalktı turist akını başladı: Türkiyeyi çok özledik
Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomizde, Türkiye ile uçuşlara tekrar başlanacağının açıklanmasının ardından yarım saat içerisinde binlerce kişinin tur operatörlerini aramaya başladığını belirtti.

Rus turizm sektöründe, vatandaşların en çok ziyaret ettiği ülkeler arasında başı çeken Türkiye ile uçuşların tekrar başlaması sevinci yaşanırken, sektör temsilcileri, Türk tatil noktalarına yönelik yoğun bir talep olduğunu belirtiyor. Uçuşların 15 Nisan’dan bu yana yapılamaması sonrası dün tekrar başlamasıyla birlikte, havalimanlarında yoğunluk dikkat çekti. Yoğunluğun en fazla görüldüğü şehirlerden Antalya’da Rus yolcular, “Türkiye’yi ve Antalya’yı çok özlediklerini” dile getirdi. Ailesiyle tatile gelen Danu Galina, “Türkiye’nin ve özellikle Antalya’nın çok popüler bir tatil yöresi olduğunu düşünüyorum, o nedenle buradayım” ifadelerini kullanırken, yolculardan Alena Olefir ise “Daha önce farklı ülkelere gittik, ama çocukların tercihi Türkiye oldu. Çok hoşumuza giden bir destinasyon” dedi.

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HEMEN TUR OPERATÖRÜNÜ ARADIM

  • Yine Antalya’ya tatil yapmak üzere gelen Viktorina Zeiena da uçuş kısıtlamanın kaldırıldığını öğrenir öğrenmez tur operatörünü arayarak biletini aldığını dile getirdi. Zeiena, Ruslar için Antalya’nın en ideal tatil yöresi olduğunu kaydetti. Sezon boyunca Türkiye’de turist yoğunluğunun sürmesi beklenirken, Rusya Turizm Endüstrisi Birliği Başkanı Andrey İgnatiyev, Türkiye’de bu yıl yaklaşık 7 milyon Rus turistin tatil yapabileceğini söylemişti.

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