Yatırım talebi yüzde 21 arttı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2021 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, komisyonda yaptığı sunumda, “Reel sektörün yatırım talebi, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 21 arttı,159 milyar liralık yatırım için 8 bin 396 teşvik belgesi düzenledik” dedi. Ekonomiden sorumlu tüm bakanlıkların güçlü bir koordinasyon ve ekip ruhuyla çalıştıklarını belirten Bakan Varank, “Kamu ve reel sektördeki tüm paydaşlarımızla açık, şeffaf ve 7/24 işleyen bir istişare mekanizmamız var. 2023’e giden yolda hedeflerimiz çok net. Attığımız koordineli adımlar ve talepteki toparlanmayla birlikte hazirandan itibaren reel sektör canlanmaya başladı. Organize sanayi bölgelerimizin (OSB) eylül ve ekim elektrik tüketimi verileri, pandemi döneminin kayıplarını telafi ettiğimizi gösteriyor. İmalat sanayinde siparişler, üretim, kapasite kullanım oranları ve ihracatta güçlü bir iyileşme var. Ocak-ekim döneminde, reel sektörün yatırım talebi, yıllık yüzde 21 arttı” dedi.

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EKONOMİ Benzine büyük indirim geliyor

Bakan Mustafa Varank, Türkiye’nin Otomobili’nin fabrika temelinin atıldığını, araçların 2022’nin son çeyreğinde seri üretim bandından ineceğini belirtti.

762 yeni fabrika üretime geçti

159 milyar liralık sabit yatırım için 8 bin 396 teşvik belgesi düzenlediklerine de vurgu yapan Bakan Varank konuşmasını şöyle sürdürdü: “OSB’lerde 762 yeni fabrika üretime başladı. Üretime geçen sanayi işletmesi sayısı yüzde 14’lük artışla 12 bin 259’a ulaştı. Bugün itibarıyla sanayi bölgelerinde 3 bin 978 tesisin inşaatı devam ediyor. Yatırımlardaki bu güçlü iştah, reel sektörün Türk ekonomisine olan güveninin en temel göstergelerinden birisi. Avrupa’daki son kısıtlamalar da Türkiye’yi etkileyebilir. Bu sebeple dünyadaki gelişmeleri yakından izliyoruz. Piyasa dalgalanmalarına ve sanayiye etkilerini değerlendiriyoruz. Yatırımcılara sunulan hizmetlerin hızı ve kalitesini de artırdık. Sahadan aldığımız geri bildirimlerle, yatırım teşvik sistemimizde önemli değişiklikler yaptık. Yatırımcıların vergi indirimi yerine, sigorta primi desteğinden daha fazla yararlanmasının önünü açtık. İlçe bazlı bölgesel teşvik uygulamasını hayata geçiriyoruz. Mobilite, 5G ve ileri bağlantı teknolojileri yol haritalarıyla birlikte, sanayi, sağlık, ticaret ve finansta dijital dönüşüm yol haritalarını oluşturduk. Ulusal Yapay Zeka Stratejisi’ni yakında açıklayacağız. Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi de tamamlanmak üzere.”

EKONOMİ Faiz düştükçe büyüme artıyor

Yatırıma nokta atış

2019’da kurulan Yapay Zeka, Kutup Araştırmaları ve Raylı Ulaşım Teknolojileri enstitülerinin etki üretmeye başladığını anlatan Varank, “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile yüksek teknolojili ürünlerin Türkiye’de üretilebilmesi için uçtan uca bir destek mekanizmasını hayat geçirdik. Yaklaşık 2 milyar liralık yatırımla servo motorlar, CNC tezgahları, eklemeli imalat makineleri gibi yüksek teknolojili ürünler yerli olarak üretilecek. Halihazırda ülkemizde nitril eldivenler üretilmiyor. Düzenlediğimiz teşvik belgeleriyle, Düzce ve İstanbul’da nitril eldiven yatırımları başladı, hızla devam ediyor. Sanayicilerimiz -80 derece soğutma sağlayan dolaplar da üretmiş, bunu pazarlamanın arayışı içindeler. Hayvan deneylerini başarıyla tamamlayan 4 aşı adayımızın en kısa sürede klinik deney aşamasına geçmesi için gayret gösteriyoruz. Kovid-19 tedavisinde yoğun şekilde kullanılan Favipiravir ilacının etken maddesi, üniversite sanayi iş birliğinde yerli ve milli olarak sentezlendi. Şimdi hastalarımıza şifa dağıtıyor” bilgilerini paylaştı.