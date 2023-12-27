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Ekonomi

Yatırımcıların gözü kulağı kiralamada

Ev ve araç dışı kiralama sektöründe faaliyet gösteren Kiralabunu 2023 yılında sektörü büyütmeye devam etti. Şirketlerin kiralama payı 2023 yılında 5 kat artarken, bireylerin payı 3 kat oranda arttı.

Ekonomi Servisi
04:00 - 27/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 02:42 - 27/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Kiralama sektörünün 2022 yılında toplamda 987 milyar dolara ulaştığına dikkat çeken Kiralabunu Kurucu Ortağı Sinan Ventura, global elektronik ürünler tüketici pazarında kiralamanın bu rakamın yüzde 6’sını oluşturduğunu belirterek, "Sektör senelik olarak yüzde 3 büyüyor. Avrupa Kalkınma Bankası’nın öngörüsüne göre 2027 yılında toplam pazarın yüzde 12’sini kiralama oluşturacak. Özellikle cep telefonu, bilgisayar gibi tüketici, ev elektroniği ve hobi alanında büyüme 2027 yılına kadar üç katına çıkacak” dedi. Ventura, sektördeki büyümeye paralel olarak yatırımcı ilgisinin giderek attığını kaydetti.

Sinan Ventura, Elif Kapıcı.

Üye sayısı 200 bini geçecek

Kiralabunu Kurucu Ortağı Elif Kapıcı ise, "Kurumsal kiralama alanında çok sayıda büyük şirkete hizmet vermeye başladık. Kurumsal kiralamada yüzde 550’lik bir büyüme gerçekleştirdik. Kiralamini ile de anne bebek segmentinde büyümeye devam ediyoruz. Kiralama sektöründe yeni kategorileri 2024 yılında hayata geçirmeye devam edeceğiz” diye konuştu. Elif Kapıcı, artan ilgiye paralel olarak bireysel üye sayısında 200 bini aşacaklarına inandıklarını vurguladı.



#Yatırım
#Ticaret
#Ekonomi
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