Yatırımcıların gözü kulağı kiralamada

Kiralama sektörünün 2022 yılında toplamda 987 milyar dolara ulaştığına dikkat çeken Kiralabunu Kurucu Ortağı Sinan Ventura, global elektronik ürünler tüketici pazarında kiralamanın bu rakamın yüzde 6’sını oluşturduğunu belirterek, "Sektör senelik olarak yüzde 3 büyüyor. Avrupa Kalkınma Bankası’nın öngörüsüne göre 2027 yılında toplam pazarın yüzde 12’sini kiralama oluşturacak. Özellikle cep telefonu, bilgisayar gibi tüketici, ev elektroniği ve hobi alanında büyüme 2027 yılına kadar üç katına çıkacak” dedi. Ventura, sektördeki büyümeye paralel olarak yatırımcı ilgisinin giderek attığını kaydetti.