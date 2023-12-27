Yatırımcıların gözü kulağı kiralamada

Kiralama sektörünün 2022 yılında toplamda 987 milyar dolara ulaştığına dikkat çeken Kiralabunu Kurucu Ortağı Sinan Ventura, global elektronik ürünler tüketici pazarında kiralamanın bu rakamın yüzde 6’sını oluşturduğunu belirterek, "Sektör senelik olarak yüzde 3 büyüyor. Avrupa Kalkınma Bankası’nın öngörüsüne göre 2027 yılında toplam pazarın yüzde 12’sini kiralama oluşturacak. Özellikle cep telefonu, bilgisayar gibi tüketici, ev elektroniği ve hobi alanında büyüme 2027 yılına kadar üç katına çıkacak” dedi. Ventura, sektördeki büyümeye paralel olarak yatırımcı ilgisinin giderek attığını kaydetti.
Üye sayısı 200 bini geçecek
Kiralabunu Kurucu Ortağı Elif Kapıcı ise, "Kurumsal kiralama alanında çok sayıda büyük şirkete hizmet vermeye başladık. Kurumsal kiralamada yüzde 550’lik bir büyüme gerçekleştirdik. Kiralamini ile de anne bebek segmentinde büyümeye devam ediyoruz. Kiralama sektöründe yeni kategorileri 2024 yılında hayata geçirmeye devam edeceğiz” diye konuştu. Elif Kapıcı, artan ilgiye paralel olarak bireysel üye sayısında 200 bini aşacaklarına inandıklarını vurguladı.