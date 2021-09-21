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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yemek siparişinde indirim oyunu: Önce zam sonra indirim

Fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için gıda satıcılarına yönelik yapılan denetimlerin ardından online yemek servisi sektörü de mercek altına alındı. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, en çok tercih edilen platformlarından birinde fiyatların önce yükseltildiğini, sonrasında zamlı fiyat üzerinden indirim yapıldığını tespit etti.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
​Yemek siparişinde indirim oyunu: Önce zam sonra indirim
Fotoğraf: Arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz” açıklamasının ardından gıda fiyatlarındaki denetimlerle birlikte online yemek servisi yapan platformlara yönelik de incelemeler başlatıldı. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu son toplantısında online yemek servisi sektöründe oynanan indirimi tespit etti. Yapılan denetimler ile sektördeki indirim oyununa geçit verilmedi. Reklam Kurulu, online yemek siparişi sektöründe kendilerine gelen şikayetleri inceledi.

İndirim oyunu yaptığı tespit edilen 6 yemek firmasının sipariş aldıkları online uygulama üzerindeki reklamları durduruldu.

TÜKETİCİ ALDATILDI

  • Kurulda, ürünlere ilişkin indirim uygulanmadan bir önceki fiyattan satışa sunulduğuna ilişkin kanıtlayıcı bilgi ve belgelerin sunulmadığı belirtildi. Ürüne ilişkin indirim öncesi fiyat bilgisinin tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu, dolayısıyla söz konusu indirimli satışa ilişkin tanıtımlar ile ürünün satış fiyatında gerçekte olduğundan daha fazla indirim yapıldığı izlenimi oluşturularak tüketicilerin aldatıldığı tespit edildi.

TAVUK KANAT ZAMLI 60, İNDİRİMLİ 30 TL

İncelemelerde, Türkiye’de en çok kullanılan online yemek servisi uygulamasında yapılan “İndirim Yağmuru” adı altındaki kampanyada, fiyatlara önce zam yapıldığı ardından da zamlı fiyat üzerinden indirim uygulandığı ortaya çıktı. Kurul kararında yapılan tespitlerle ilgili örneklere de yer verildi. Örneğin; bir lokantanın uygulama üzerindeki satış reklamlarında tavuk kanadını yüzde 50 indirim iddiasıyla 60 TL yerine 30 TL’te sattığı, ancak bu ürünün lokantanın kendi menüsünde 27 TL fiyat ile satışa sunulduğu tespit edildi.

  • Yine aynı uygulamada tavuk şişin 58 TL yerine indirimli olarak 29 TL’ye satıldığı ancak restorantın kendi menüsünde fiyatının 25 lira olduğu belirtildi. Kurul bir balık lokantasının ise uygulama üzerinden hamsi tavayı yüzde 35 indirimli olarak 82,90 yerine 53,89 TL’ye satışa sunduğu, yine bu ürünün de lokantanın kendi menüsünde 54 TL satış fiyatıyla yer aldığı ve indirimin sahte olduğu belirledi.
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