​Yemek siparişinde indirim oyunu: Önce zam sonra indirim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz” açıklamasının ardından gıda fiyatlarındaki denetimlerle birlikte online yemek servisi yapan platformlara yönelik de incelemeler başlatıldı. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu son toplantısında online yemek servisi sektöründe oynanan indirimi tespit etti. Yapılan denetimler ile sektördeki indirim oyununa geçit verilmedi. Reklam Kurulu, online yemek siparişi sektöründe kendilerine gelen şikayetleri inceledi.

İndirim oyunu yaptığı tespit edilen 6 yemek firmasının sipariş aldıkları online uygulama üzerindeki reklamları durduruldu.

TÜKETİCİ ALDATILDI

Kurulda, ürünlere ilişkin indirim uygulanmadan bir önceki fiyattan satışa sunulduğuna ilişkin kanıtlayıcı bilgi ve belgelerin sunulmadığı belirtildi. Ürüne ilişkin indirim öncesi fiyat bilgisinin tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu, dolayısıyla söz konusu indirimli satışa ilişkin tanıtımlar ile ürünün satış fiyatında gerçekte olduğundan daha fazla indirim yapıldığı izlenimi oluşturularak tüketicilerin aldatıldığı tespit edildi.

TAVUK KANAT ZAMLI 60, İNDİRİMLİ 30 TL

İncelemelerde, Türkiye’de en çok kullanılan online yemek servisi uygulamasında yapılan “İndirim Yağmuru” adı altındaki kampanyada, fiyatlara önce zam yapıldığı ardından da zamlı fiyat üzerinden indirim uygulandığı ortaya çıktı. Kurul kararında yapılan tespitlerle ilgili örneklere de yer verildi. Örneğin; bir lokantanın uygulama üzerindeki satış reklamlarında tavuk kanadını yüzde 50 indirim iddiasıyla 60 TL yerine 30 TL’te sattığı, ancak bu ürünün lokantanın kendi menüsünde 27 TL fiyat ile satışa sunulduğu tespit edildi.

REKLAM