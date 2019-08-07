Yeni Adana Stadı konut satışlarını arttıracak

Kamu bankaları geçtiğimiz hafta konut kredisi faizlerini yüzde 1’in altına çekti. Bu indirim sonrasında vatandaşlar toplam 2,1 milyar liranın üzerinde kredi başvurusunda bulundu.

Adana’da ise konut satışlarında en çok talep imar düzenlemesi ile yoğunluk artışına gidilen ve son 4 yılda yaklaşık 30 bin konutun yapıldığı ve yoğun yapılaşmanın devam ettiği Sarıçam ilçesi oldu.

“Satılmayan daireler satılacak”

AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu, yapımı 2014 yılında başlayan ve çim ile koltukları hariç geri kalan işlemleri biten 33 bin kapasiteli Yeni Adana Stadı’nın açılmasının Sarıçam ilçesinde satışları arttıracağını kaydetti.

Karslıoğlu, “Bitmeyen bir stadyum elbette var ama bizim mevcut üyemizin işlemleri bitmiş durumda. Sadece çim ve oturma grubu gelecek. Oda 2019 bütçesiyle ihale edilecek. Sarıçam bölgesindeki binaların tamamı sosyoekonomik olarak olumlu yönde etkilenecek ve faiz oranlarının düşmesiyle satılmayan daireler satılacaktır. Orası da bir cazibe haline gelecektir. Devlet kamu yatırımlarını ilçe ilçe yapıyor ki tüm alanlar faydalansın tüm halkımıza eşit miktarda esnek olmaya çalışıyor” diye konuştu.

“180 ay krediyle konut alınacak”

Faiz oranlarının düşürülmesinin ülke çapındaki konut satışlarını olumlu yönde etkilediğini ifade eden Mustafa Karslıoğlu, “Son zamanlardaki düşen enflasyon sabit seyir ve kamu bankalarındaki yüzde 1’in altına düşen faiz oranlarıyla halkımız 180 ay aynı taksiti ödeyerek konut alacak. Bu piyasamızı canlandıracak. Bu konudan çok umutluyuz. Üyelerimiz şimdiden daire satmaya başlamışlar. Aynı zamanda bu tüm kamu yatırımlarını da olumlu etkiliyor. Her yapılan binanın bir altyapısı, içme suyu, kanalizasyon giderleri ve okulu yapılacak. Dolayısıyla bu sosyoekonomik olarak ülke çapındaki durgunluğu çok hızlı bir şekilde yukarıya doğru çıkartacaktır” ifadelerini kullandı.

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Vatandaşlara faizler düşükken ev almalarını tavsiye eden Karslıoğlu, “En kısa sürede yastık altındaki ve bankadaki paralarını çıkartıp ülke çapında ekonomiye katkıda bulunması. Hem de kendilerine düşmüş olan zararına satan 0 daireler ile yatırım yapabilirler. Hem çocuk ve torunlarına gelecekte güzel bir mesken bırakmış olurlar” dedi.

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