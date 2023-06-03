Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde düzenlediği basın toplantısında yeni kabine üyelerini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde
Hazine ve Maliye Bakanlığı
görevine, daha önce de bakanlık ve ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığı yapan
Mehmet Şimşek
atandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
na Bakan Yardımcılığı görevinde bulunan
Mehmet Fatih Kacır
getirilirken
Ömer Bolat
da
Ticaret Bakanı
olarak kabineye girdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
na Karayolları Genel Müdürü
Abdulkadir Uraloğlu
,
Tarım ve Orman Bakanlığı
na ise Bakan Yardımcısı
İbrahim Yumaklı
getirildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
, Bakan Yardımcılığı görevini yürüten
Alparslan Bayraktar
olurken
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
nda da
Vedat Işıkhan
görevlendirildi.
Daha önceki kabinelerde ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığı ve bakanlık görevleri üstlenen
Cevdet Yılmaz
da
Cumhurbaşkanı Yardımcısı
olarak görev yapacak.
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17 dakika önce