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Ekonomi

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ekonomi kurmayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yeni kabine üyelerini açıklarken yeni dönemde Türkiye ekonomisini yönetecek isimler de belli oldu.

22:54 . 3/06/2023 Cumartesi
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde düzenlediği basın toplantısında yeni kabine üyelerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde düzenlediği basın toplantısında yeni kabine üyelerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde
Hazine ve Maliye Bakanlığı
görevine, daha önce de bakanlık ve ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığı yapan
Mehmet Şimşek
atandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
na Bakan Yardımcılığı görevinde bulunan
Mehmet Fatih Kacır
getirilirken
Ömer Bolat
da
Ticaret Bakanı
olarak kabineye girdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
na Karayolları Genel Müdürü
Abdulkadir Uraloğlu
,
Tarım ve Orman Bakanlığı
na ise Bakan Yardımcısı
İbrahim Yumaklı
getirildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
, Bakan Yardımcılığı görevini yürüten
Alparslan Bayraktar
olurken
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
nda da
Vedat Işıkhan
görevlendirildi.
Daha önceki kabinelerde ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığı ve bakanlık görevleri üstlenen
Cevdet Yılmaz
da
Cumhurbaşkanı Yardımcısı
olarak görev yapacak.

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Türkiye Yüzyılı’nın ilk bakanları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çankaya Köşkü'nde yeni kabinede görev alacak isimleri açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz. Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Alparslan Bayraktar. Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek. İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy Millî Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin Millî Savunma Bakanı: Yaşar Güler Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı Ticaret Bakanı: Ömer Bolat Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdulkadir Uraloğlu


#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Hazine ve Maliye Bakanlığı
#Mehmet Şimşek
#Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
#Ekonomi
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