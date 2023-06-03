Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çankaya Köşkü'nde yeni kabinede görev alacak isimleri açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz. Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Alparslan Bayraktar. Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek. İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy Millî Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin Millî Savunma Bakanı: Yaşar Güler Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı Ticaret Bakanı: Ömer Bolat Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdulkadir Uraloğlu