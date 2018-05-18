Ramazanözel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE00:00:00
Seçimözel sayfaCUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİGENEL SEÇİM 2018
EkonomiYeni emekliye 2 bin 600 lira piyangosu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2018 yeni emekli maaşı ne kadar? Emekli ne kadar alıyor?

Yeni emekliye 2 bin 600 lira piyangosu

Yeni emeklileri dini bayramlar öncesi biner lira ikramiye ve 600 liraya varan promosyon fırsatı bekliyor. Bu ay emekli olanlar, yaz aylarında 2 bin 600 lirayı cebine koyacak, ayrıca temmuz zammından da yararlanacak.

Diğer
Kurban Bayramı öncesinde ödenecek bin lira ikramiyeyi de cebine koyacak olan bu kişiler, banka promosyonuyla da 600 liraya varan ödeme alabilecek.
Kurban Bayramı öncesinde ödenecek bin lira ikramiyeyi de cebine koyacak olan bu kişiler, banka promosyonuyla da 600 liraya varan ödeme alabilecek.

Her çalışanın hayali emekli olmak. Emekli olanlar aylık bağlanmasının sevincini yaşarken, 2 imkana daha kavuşacak. Yeni emekliler hem dini bayramlar öncesi biner lira ikramiye hem de 600 liraya varan banka promosyonu fırsatını yakalayacak.

2 BİN LİRA İKRAMİYE

Bayram ikramiyesi sadece mevcut emeklileri değil, bundan böyle emekli olacakları da kapsıyor. Emekli aylığı bağlananlar, ikramiye hakkı da elde etmiş olacak. Emeklilik tarihini izleyen dönemlerde verilecek bayram ikramiyelerinden yararlanacaklar. Yine yeni emekliler, banka promosyonunu da alabiliyor. Emekli aylığı bağlananlar, bankasını seçip 3 yıllık dönem için 600 liraya varan promosyonu da cebine koyabiliyor. İlk ikramiye ödemesi haziranda, Ramazan Bayramı öncesinde verilecek. Ödemenin Haziran’ın ilk haftasında yapılması planlanıyor.

600 LİRA PROMOSYON

Açıklanacak ödeme tarihinde emekli aylığı bağlanmış olanlar, bin lira ikramiyeyi alabilecek. Güneş'in haberine göre, bu kişiler, bundan sonra yapılacak tüm ikramiye ödemelerinden de yararlanacak. Kurban Bayramı öncesinde ödenecek bin lira ikramiyeyi de cebine koyacak olan bu kişiler, banka promosyonuyla da 600 liraya varan ödeme alabilecek. Böylece bu yaz maaşın yanı sıra 2 bin 600 liralık ek gelir elde etmiş, temmuz zammından da yararlanmış olacaklar. Ramazan Bayramı ikramiyesi ödendikten sonra, Kurban Bayramı ikramiyesi verilmeden önce emekli aylığı bağlananlar da bu yaz bin 600 lira ek ödemeden yararlanacak.

Haziranda hesapta

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları, her ayın 17’siyle, 28'i arasında ödeniyor. Fakat, dini bayramlar bu tarihlere denk gelirse, SGK maaşları daha erken ödeyebiliyor. Bu yıl ilk defa ödenecek olan bayram ikramiyesinin haziranın ilk haftası hesaplara yatırılması planlanıyor.

Emekliye ek zam
EKONOMİ
Emekliye ek zam

Maaş ne olursa olsun herkese bin lira
EKONOMİ
Maaş ne olursa olsun herkese bin lira

Ormanda kayboldu: 12 saat sonra bu halde bulundu
Gündem

Ormanda kayboldu: 12 saat sonra bu halde bulundu

Antalya'da Olimpos turizm merkezinde oynarken köpeğinin peşine takılıp ormanda kaybolan 2,5 yaşındaki Şems Ateş Uygur, 12 saat sonra içi su dolu sulama havuzunu kapatan brandanın üzerinde uyurken bulundu. Çocuğunu bulan ekiplere teşekkür eden baba Hakan Uygur, "Olayın şokunu henüz üzerimden atabilmiş değilim. Bütün ekipler aramak için seferber oldu. Allah hepsinden razı olsun. Çok stresli bir geceydi. Çocuğum sağ salim bulunduğu için çok mutluyum" dedi.
A Milli Takımımızın kadrosu açıklandı
Spor

A Milli Takımımızın kadrosu açıklandı

A Milli Takımızın İran, Tunus ve Rusya ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Rumen teknik adam Mircea Lucescu aday kadroda sürpriz isimlere yer verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan, "Bizler ülkemizde seçilme yaşını 18'e indirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.
TIR'larla taşınıyor: 20 gün sürecek
Gündem

TIR'larla taşınıyor: 20 gün sürecek

İstanbul'da kapatılan bir fabrikaya ait 6 maya kazanı deniz yoluyla getirildiği İnebolu Limanı'ndan TIR'lara yüklenerek Ankara'ya taşınıyor. Dev kazanları taşıyan TIR'ların güzergahındaki köy yolunda geçit vermeyen bir evin çatısı kesilerek düzenlendi. Zorlu yolculuğun 20 gün sürmesi planlanıyor.
Amasya'da bir deprem daha oldu
Gündem

Amasya'da bir deprem daha oldu

Amasya'da deprem meydana geldi. Merkez üssü Merzifon ilçesi olan depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklandı. Merzifon saat 07.35'te de 4,1 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.