‘Yeni Evim’le konut alacaklara 18 milyar TL’lik Hazine katkısı

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Orta gelirlilere yönelik ‘Yeni Evim’ kampanyası ile konut alanlara sağlanacak destek miktarı belli oldu.
Orta gelirlilere yönelik ‘Yeni Evim’ kampanyası ile konut alanlara sağlanacak destek miktarı belli oldu. AK Parti tarafından hazırlanan yeni konut finansmanının yasal çerçevesini belirleyen kanun teklifine göre, ilk 3 yıldaki finansman taksit tutarı hane gelirinin yüzde 30'unu aşan kısmı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak. Buna göre, bu yıl Hazine katkısının maliyeti 2,75 milyar TL olacak. 100 bin konutun tamamı için Hazine katkısı alınması durumunda ise bu miktar en fazla 2 katına kadar çıkabilecek. 3 maddelik 'yeni konut finansmanı' yasa teklifinin mali etkisini gösteren tablo, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunuldu. Tabloya göre, 50 bin konuta sağlanacak olan Hazine ve Maliye Bakanlığı katkısı 2023 yılı için 2 milyar 750 milyon TL olacak. 2024'te bu rakam, 8 milyar 580 milyon TL, 2025'te 6 milyar 890 milyon TL olacak. 50 bin konut için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 3 yılın sonunda sağlayacağı katkı 18 milyar 220 milyon TL'yi bulacak. Program çerçevesinde ilk aşamada 2 milyon TL'ye kadar olan krediler yüzde 0,69; 2-4 milyon TL arası için yüzde 0,79 ve 4-5 milyon TL arası için yüzde 0,99 faiz oranı/kâr payı ile finansman sağlanacak.
Program kapsamında, 100 bin konut için finansman sağlanacak. Bu konutların yarısına bankalar tarafından esnek ödeme planı olanağının sunulması bekleniyor.
Yapılan hesaplamalara göre; 1 milyon TL'lik kredi için 2023'te Hazine katkısı 7 bin TL olacak. 2024'te ise bu rakamın 52 bin TL, 2025'te 38 bin TL, toplamda ise 97 bin TL olması bekleniyor. Aynı şekilde 3 milyon TL'lik kredi için 2023'te 47 bin TL, 2024'te 181 bin TL, 2025'de 143 bin TL, üç yılın sonunda ise 371 bin TL'lik Hazine katkısının sağlanacağı öngörülmekte. 5 milyon TL'lik kredi kullanılması halindeyse bu miktarın 2023'te 167 bin TL, 2024'te 392 bin TL, 2025'de 327 bin TL, üç yılın sonunda ise 886 bin TL'lik Hazine katkısı sağlanması öngörülüyor.
Teklifle; 'Yeni Konut Finansman Programı' çerçevesinde sağlanacak finansmanın yasal çerçevesi belirlenecek. Düzenleme ile program kapsamında faiz oranı / kâr payı, vade, finansman tutarı, hane gelirine ilişkin sınırlamaların belirlenebilmesi için Cumhurbaşkanı'na yetki veriliyor.