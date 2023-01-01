‘Yeni Evim’le konut alacaklara 18 milyar TL’lik Hazine katkısı

Orta gelirlilere yönelik ‘Yeni Evim’ kampanyası ile konut alanlara sağlanacak destek miktarı belli oldu. AK Parti tarafından hazırlanan yeni konut finansmanının yasal çerçevesini belirleyen kanun teklifine göre, ilk 3 yıldaki finansman taksit tutarı hane gelirinin yüzde 30'unu aşan kısmı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak. Buna göre, bu yıl Hazine katkısının maliyeti 2,75 milyar TL olacak. 100 bin konutun tamamı için Hazine katkısı alınması durumunda ise bu miktar en fazla 2 katına kadar çıkabilecek. 3 maddelik 'yeni konut finansmanı' yasa teklifinin mali etkisini gösteren tablo, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunuldu. Tabloya göre, 50 bin konuta sağlanacak olan Hazine ve Maliye Bakanlığı katkısı 2023 yılı için 2 milyar 750 milyon TL olacak. 2024'te bu rakam, 8 milyar 580 milyon TL, 2025'te 6 milyar 890 milyon TL olacak. 50 bin konut için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 3 yılın sonunda sağlayacağı katkı 18 milyar 220 milyon TL'yi bulacak. Program çerçevesinde ilk aşamada 2 milyon TL'ye kadar olan krediler yüzde 0,69; 2-4 milyon TL arası için yüzde 0,79 ve 4-5 milyon TL arası için yüzde 0,99 faiz oranı/kâr payı ile finansman sağlanacak.