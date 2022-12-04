Ekonomi Yeni güç ekseni Türk Devletleri Teşkilatı Z Raporunun Aralık sayısı bayilerde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yeni güç ekseni Türk Devletleri Teşkilatı: Z Raporu'nun Aralık sayısı bayilerde

Ekonomi dergisi Z Raporu, büyük bir ekonomik güce ulaşan Türk Devletleri Teşkilatı’na üye ülkeleri inceledi. “Dünyanın yükselen gücü: Türk Devletleri Teşkilatı” başlıklı kapak dosyasında yeni güç ekseninin kalbinde teşkilat üyesi ülkelerin yer aldığına dikkat çekildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni güç ekseni Türk Devletleri Teşkilatı: Z Raporunun Aralık sayısı bayilerde
Z Raporu'nun Aralık sayısı bayilerde.

Geride bıraktığımız ay içerisinde Türk Devletleri Teşkilatı “Türk Medeniyeti için Yeni Dönem: Ortak Kalkınma ve Refaha Doğru” temasıyla fiilen 9. Zirvesi’ni yeni adıyla ise ilk zirvesini Semerkant’ta gerçekleştirdi. Küresel ekonominin ağırlık merkezinin giderek batıdan doğuya doğru kaydığı bir dönemde bulunduğu coğrafya Türk Devletleri Teşkilatı’na büyük fırsatlar sunuyor. 170 milyonluk nüfusu, 4,5 milyon metrekarelik coğrafya ve yaklaşık 1,5 trilyon dolarlık ekonomisiyle TDT, ağırlık merkezi Batı’dan Doğu’ya doğru kayan küresel ekonomide yükselen bir güç olarak öne çıkıyor. Z Raporu da bu ayki dosyası ile Türk Devletleri Teşkilatı’nın yeni dönemini enine boyuna tartışmaya açıyor.

SANAYİNİN ÜRETİM ÜSLERİNDE KAPASİTE SIKINTISI YAŞANIYOR

Z Raporu’nun dosya konuları arasında bu ay organize sanayi bölgelerinde artan üretimle beraber ortaya çıkan kapasite sıkıntısı da masaya yatırılıyor. Pandeminin değiştirdiği küresel tedarik zincirinin en güçlü aktörü haline gelen Türkiye’de, sanayici mevcut üretim kapasitesiyle talebe yetişmekte zorlanıyor. Sanayici üretim hatlarını büyütmek istiyor, ancak organize sanayi bölgelerinde yer sorunu devam ediyor. Aralarına yenilerinin de eklenmesine rağmen çoğu organize sanayi bölgesinde doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Ancak küresel resesyon endişelerine rağmen yatırım iştahını koruyan sanayici ölçek büyütmekte kararlı.

DİREKSİYONA TÜRKİYE GEÇİYOR

Geleceğin otomobilleri, yollardaki yerini almaya devam ediyor. Elektrikli otomobillerin 2025 yılına kadar tüm yeni otomobil satışlarının yüzde 10’unu ve 2040 yılına kadar ise yüzde 58’ini oluşturması bekleniyor. Dünyaca ünlü markalar bu konuda büyük yatırımlar yapmaya devam ederken, Türkiye küresel pazar ile aynı anda girdiği elektrikli araç sektöründe asrın projesi Togg ve batarya üretimi ile fark yaratmaya hazırlanıyor. Dünyanın batarya üretim üssü olma konusunda adım atan Türkiye, mart ayı itibarıyla yollarda göreceğimiz Togg ile sektörün direksiyonuna geçmeye hazırlanıyor.

BAKAN DÖNMEZ: ENERJİNİN HER ALANDA İYİ KONUMDAYIZ

Z Raporu aralık sayısında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in açıklamaları da yer alıyor. Son gelişmeler ışığında dünyadaki ve Türkiye’deki gelişmeleri değerlendiren Dönmez, devam eden enerji faaliyetlerini, enerjide öne çıkan başlıkları ve Türkiye’nin de içinde bulunduğu enerji diplomasisini Z Raporu için değerlendirdi.

Gelişmeleri daha iyi okumak için

  • Z Raporu aralık sayfalarında kapsamlı dosya ve ekonomik araştırmaların yanı sıra ASUS Türkiye Ülke Müdürü Özge Kılıç Güler söyleşisi de bulunuyor. ‘Rekabet gücünün yeni tanımı: Yetenek’ başlıklı dosyada işletmelerin günümüz çalışma yaşamında çok daha fazla ihtiyaç duyacağı yetenek kavramı, uzmanların değerlendirmeleri ile birlikte inceleniyor. Ayrıca Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri’nin “Dijital iletişim, yüz yüze iletişimi unutturamadı” başlıklı makalesinin yanı sıra Hakkı Sayan’ın ‘Enflasyon örtülü bir vergi mi?’ incelemesi de Z Raporu’nda bu ay yer alan diğer gündem konularını oluşturuyor.

Yazarları ekonomik ve siyasi gelişmeleri yorumluyor

Z Raporu’nun yazar kadrosu da ekonomi gündemine dair görüşlerini Z Raporu okuyucuları için kaleme almayı sürdürüyor. Semra Karabaş, Prof. Dr. Murat Yülek, İbrahim Acar, Ali Saydam, Doç. Dr. Levent Yılmaz, Prof. Dr. Kadir Tuna, Dr. Mehmet Akif Soysal, Prof. Dr. Metin Toprak, Prof. Dr. Obiyathulla Bacha ve Prof. Dr. Dimitrios Triantaphyllou gündemdeki son gelişmeleri değerlendirirken; Mustafa Özel, İz Bırakanlar köşesinde gençler için iş kurma felsefesini ele alıyor. Analist Cüneyt Paksoy da her ay olduğu gibi piyasadaki son gelişmeleri yorumluyor.

Z Raporu’nun Kasım sayısı bayilerde: Batı'nın faiz çıkmazı
EKONOMİ
Z Raporu’nun Kasım sayısı bayilerde: Batı'nın faiz çıkmazı
Yeni güç ekseni Türk Devletleri Teşkilatı

Yeni güç ekseni Türk Devletleri Teşkilatı

​Z Raporu'nun Aralık sayısı bayilerde.
Omuz omuza olalım istedik

Omuz omuza olalım istedik

​Ercümend Özkan'ın eşi Mukaddes Özkan'la konuştuk.
Urfadan 8 net mesaj

Urfa'dan 8 net mesaj

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 110 bin kişi coşkuyla karşıladı.
Rifkin online seslendi

Rifkin online seslendi

​Kılıçdaroğlu vizyon belgesini açıkladı.
Ayaklar yerden kesildi

Ayaklar yerden kesildi

​Bayraktar Kızılelma havalandı.
ABD'de kölelik cezaevinde hâlâ var

ABD'de kölelik cezaevinde hâlâ var

​Eski mahkum Johnny Perez zulmü ifşa ediyor.

Maaş artsın işimiz devam etsin

Maaş artsın işimiz devam etsin

​Asgari ücrette taraflar soruları cevaplandırdı.
Dönüşüm niye yavaş

Dönüşüm niye yavaş

​İstanbul'da 230 bin konutun kentsel dönüşüme girmesi gerekiyor.
İsveç'ten düşük profilli iade

İsveç'ten düşük profilli iade

​NATO üyeliği için göz boyuyor.
Kapasite tüm AB'den fazla

Kapasite tüm AB'den fazla

​Düzensiz göçle mücadele.
Rusya 100 petrol tankeri aldı

Rusya 100 petrol tankeri aldı

​AB yaptırımlarını bu yöntemle aşacak.
Twitter'ın Biden sansürünü deşifre etti

Twitter'ın Biden sansürünü deşifre etti

​Musk ABD seçimlerine nasıl müdahale edildiğini ortaya çıkardı.
Tekno-markette oyuna gelmeyin

Tekno-markette oyuna gelmeyin

​Görüntü kalitesini artıran LED ışıklar sizi yanıltmasın.
Gönüllülük kültürü sevgi yayıyor

Gönüllülük kültürü sevgi yayıyor

​Türk Kızılayı dayanışma ağı ördü.
Tüyap Kitap Fuarı kapılarını açtı

Tüyap Kitap Fuarı kapılarını açtı

​320 etkinlik ve 2 bin 200 imza günü düzenlenecek.
Messi hız kesmiyor

Messi hız kesmiyor

Dünya Kupası çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi Arjantin oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.