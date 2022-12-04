Yeni güç ekseni Türk Devletleri Teşkilatı: Z Raporu'nun Aralık sayısı bayilerde

Geride bıraktığımız ay içerisinde Türk Devletleri Teşkilatı “Türk Medeniyeti için Yeni Dönem: Ortak Kalkınma ve Refaha Doğru” temasıyla fiilen 9. Zirvesi’ni yeni adıyla ise ilk zirvesini Semerkant’ta gerçekleştirdi. Küresel ekonominin ağırlık merkezinin giderek batıdan doğuya doğru kaydığı bir dönemde bulunduğu coğrafya Türk Devletleri Teşkilatı’na büyük fırsatlar sunuyor. 170 milyonluk nüfusu, 4,5 milyon metrekarelik coğrafya ve yaklaşık 1,5 trilyon dolarlık ekonomisiyle TDT, ağırlık merkezi Batı’dan Doğu’ya doğru kayan küresel ekonomide yükselen bir güç olarak öne çıkıyor. Z Raporu da bu ayki dosyası ile Türk Devletleri Teşkilatı’nın yeni dönemini enine boyuna tartışmaya açıyor.

SANAYİNİN ÜRETİM ÜSLERİNDE KAPASİTE SIKINTISI YAŞANIYOR

Z Raporu’nun dosya konuları arasında bu ay organize sanayi bölgelerinde artan üretimle beraber ortaya çıkan kapasite sıkıntısı da masaya yatırılıyor. Pandeminin değiştirdiği küresel tedarik zincirinin en güçlü aktörü haline gelen Türkiye’de, sanayici mevcut üretim kapasitesiyle talebe yetişmekte zorlanıyor. Sanayici üretim hatlarını büyütmek istiyor, ancak organize sanayi bölgelerinde yer sorunu devam ediyor. Aralarına yenilerinin de eklenmesine rağmen çoğu organize sanayi bölgesinde doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Ancak küresel resesyon endişelerine rağmen yatırım iştahını koruyan sanayici ölçek büyütmekte kararlı.

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DİREKSİYONA TÜRKİYE GEÇİYOR

Geleceğin otomobilleri, yollardaki yerini almaya devam ediyor. Elektrikli otomobillerin 2025 yılına kadar tüm yeni otomobil satışlarının yüzde 10’unu ve 2040 yılına kadar ise yüzde 58’ini oluşturması bekleniyor. Dünyaca ünlü markalar bu konuda büyük yatırımlar yapmaya devam ederken, Türkiye küresel pazar ile aynı anda girdiği elektrikli araç sektöründe asrın projesi Togg ve batarya üretimi ile fark yaratmaya hazırlanıyor. Dünyanın batarya üretim üssü olma konusunda adım atan Türkiye, mart ayı itibarıyla yollarda göreceğimiz Togg ile sektörün direksiyonuna geçmeye hazırlanıyor.

BAKAN DÖNMEZ: ENERJİNİN HER ALANDA İYİ KONUMDAYIZ

Z Raporu aralık sayısında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in açıklamaları da yer alıyor. Son gelişmeler ışığında dünyadaki ve Türkiye’deki gelişmeleri değerlendiren Dönmez, devam eden enerji faaliyetlerini, enerjide öne çıkan başlıkları ve Türkiye’nin de içinde bulunduğu enerji diplomasisini Z Raporu için değerlendirdi.

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Gelişmeleri daha iyi okumak için

Z Raporu aralık sayfalarında kapsamlı dosya ve ekonomik araştırmaların yanı sıra ASUS Türkiye Ülke Müdürü Özge Kılıç Güler söyleşisi de bulunuyor. ‘Rekabet gücünün yeni tanımı: Yetenek’ başlıklı dosyada işletmelerin günümüz çalışma yaşamında çok daha fazla ihtiyaç duyacağı yetenek kavramı, uzmanların değerlendirmeleri ile birlikte inceleniyor. Ayrıca Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri’nin “Dijital iletişim, yüz yüze iletişimi unutturamadı” başlıklı makalesinin yanı sıra Hakkı Sayan’ın ‘Enflasyon örtülü bir vergi mi?’ incelemesi de Z Raporu’nda bu ay yer alan diğer gündem konularını oluşturuyor.

Yazarları ekonomik ve siyasi gelişmeleri yorumluyor

Z Raporu’nun yazar kadrosu da ekonomi gündemine dair görüşlerini Z Raporu okuyucuları için kaleme almayı sürdürüyor. Semra Karabaş, Prof. Dr. Murat Yülek, İbrahim Acar, Ali Saydam, Doç. Dr. Levent Yılmaz, Prof. Dr. Kadir Tuna, Dr. Mehmet Akif Soysal, Prof. Dr. Metin Toprak, Prof. Dr. Obiyathulla Bacha ve Prof. Dr. Dimitrios Triantaphyllou gündemdeki son gelişmeleri değerlendirirken; Mustafa Özel, İz Bırakanlar köşesinde gençler için iş kurma felsefesini ele alıyor. Analist Cüneyt Paksoy da her ay olduğu gibi piyasadaki son gelişmeleri yorumluyor.