Ekonomi Mercedesin yeni modeli Cenevrede görücüye çıkacak
OTOMOTİV

Yeni Mercedes-Benz E-Serisi Cenevre'de görücüye çıkacak

Mercedes'in yeni modeli Cenevre'de görücüye çıkacak

Mercedes-Benz, 2020 Cenevre Otomobil Fuarı’nda aralarında Yeni E-Serisi’nin de olduğu çok sayıda Dünya ve Avrupa tanıtımını gerçekleştirecek.

Haber Merkezi İHA
Mercedes-Benz E-Serisi
Mercedes-Benz E-Serisi

Mercedes-Benz, 5-15 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek 90’ıncı Cenevre Otomobil Fuarı’nda yenilenen E-Serisi modeli ile beraber 3 yeni AMG’nin, kompakt sınıftaki model ailesine dahil olan hibrit seçeneklerin ve Mercedes-Benz Advanced Control (MBAC) sistemine sahip yeni Marco Polo’nun Dünya tanıtımlarını gerçekleştirecek.

  • Fuarda yer alan Mercedes-Benz standında ayrıca yakın dönemde tanıtılan ve tüm dünyada ses getiren VISION AVTR’ın Avrupa’daki ilk gösterimi yapılacak.

Yenilenen Mercedes-Benz E-serisi

Yapılan bilgilendirmede; E-Serisi Sedan ve Estate, Cenevre Otomobil Fuarı’nda en yeni teknolojilerle donatılan, yenilenen versiyonuyla ilk defa gösterilecek. Yeni hibrit güç üniteleri haricinde DISTRONIC aktif takip yardımcısı, Aktif Dur-Kalk Yardımcısı, Aktif Direksiyon Yardımcısı da yeni E-Serisi’nin özellikleri arasında yer alacak.

Marco Polo modeli

Ayrıca; markanın kompakt boyutlu kamp aracı Marco Polo, iki yeni akıllı teknolojinin eklendiği yeni versiyonuyla Cenevre’de tanıtılacak bir diğer model olacak. Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi (MBUX) eklenen Marco Polo’da ayrıca yeni geliştirilen Mercedes-Benz Gelişmiş Kontrol (MBAC - Mercedes-Benz Advanced Control) sisteminin de tanıtımı yapılacak.

VISION AVTR Avrupa’da ilk olarak Cenevre’de sergilenecek

Mercedes-Benz E-Serisi
  • Las Vegas’taki 2020 Tüketici Elektroniği Fuarı’nda sergilendiği gibi dünyanın her yerinde ses getriren VISION AVTR, Avrupa’da ilk olarak Cenevre’de sergilenecek.

Konsept aracın adındaki AVTR, ’Advanced Vehicle Transformation’ (Gelişmiş Araç Dönüşümü) anlamına gelirken, aynı zamanda James Cameron’un Avatar filminden esinlenilmesiyle, kısaltmaya uygun bir karaktere bürünüyor. Avatar 2 film ekibiyle beraber geliştirilen VISION AVTR, çok sayıdaki teknolojik yeniliğiyle otomotiv sektörünün geleceğine ışık tutacağı belirtildi.

Alışılmış ’İnsan-Makine’ arayüzüne, doğanın da eklendiği VISION AVTR’da tamamen geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılırken, tamamen elektrikli altyapıdaki aracın en önemli yeniliklerinden biri de devrim niteliğindeki geri dönüşümlü organik pil teknolojisi olduğu kaydedildi.

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