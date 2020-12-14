​Yeni Nesil Fırtına Obüsü seri üretime geçiyor

Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkan Danışmanı Tarkan Zengin Sakarya 1. Ana Bakım Fabrikasında Yeni Nesil Fırtına II Obüsü'nün seri üretimine başlanacağını açıkladı. Ocak 2021'de 3 adeti teslime edilecek olan Fırtına tanklarından toplam 140 tane üretilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 244’üncü Fırtına Obüs’ünün gövde kaynağını yapmıştı.
Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkan Danışmanı Tarkan Zengin, yeni nesil Fırtına Obüsleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Zengin, 15 Kasım 2012'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 244'üncü Fırtına Obüs'ünün gövde kaynağını yaptığını gösteren fotoğrafı da paylaştı.
Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkan Danışmanı Tarkan Zengin, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından paylaşımda bulundu.
"Ocak 2021'de 3 adet teslim edilecek, Fırtına-II'den 140 adet üretilecek"
Tarkan Zengin, şunları söyledi: "Sakarya 1. Ana Bakım'da Yeni Nesil Fırtına (Fırtına-II) Obüsü seri üretime geçiyor. Harb-İş üyesi işçiler, subay/astsubaylar ile ASELSAN'ın geliştirdiği FIRTINA-II Obüsü, üstün donanımlarla teçhiz edildi. Ocak 2021'de 3 adeti teslim edilecek Fırtına-II'den 140 adet üretilecek."
Sakarya 1. Ana Bakım’da Yeni Nesil FIRTINA (FIRTINA-II) Obüsü seri üretime geçiyor.👏
Harb-İş üyesi işçiler, subay/astsubaylar ile ASELSAN’ın geliştirdiği FIRTINA-II Obüsü, üstün donanımlarla teçhiz edildi.
"Yerli imkanlarla 280 adet fırtına OBÜS'ü üretildi"
"Sakarya 1. Ana Bakım'da (Tank Palet) işçilerimiz 2003-2016 yıllarında yerli imkânlarla 280 adet Fırtına Obüsü üretmişti. Fırtına'yı 4,2 Milyon dolara ürettik. Yurtdışı alım 10 milyon dolar. 15 Kasım 2012'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 244'üncü Fırtına Obüs'ünün gövde kaynağını yapmıştı."