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Ekonomi Yenilenen Fırtına Obüslerinde seri üretime geçiliyor İki obüs fiyatına 5 adet imal edilecek
SAVUNMA SANAYİ

Yenilenen Fırtına Obüslerinde seri üretime geçiliyor: İki obüs fiyatına 5 adet imal edilecek

Yenilenen Fırtına Obüslerinde seri üretime geçiliyor: İki obüs fiyatına 5 adet imal edilecek

Milli imkanlarla üretilen, TSK'nin vurucu gücü ve sınır güvenliğinin vazgeçilmezi Fırtına obüslerinin yeni nesillerinin seri üretimine başlanıyor. Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkan Danışmanı Tarkan Zengin, Sakarya 1. Ana Bakım Fabrikasında üretilecek 'Yeni Nesil Fırtına II Obüsleri'nden üçünün önümüzdeki ocak ayında TSK'ya teslim edileceğini açıkladı. Yeni nesil obüslerden toplamda 140 adet üretilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce Sakarya'daki fabrikayı ziyaret etmiş ve burada imal edilen obüslerden 244'üncüsünün gövde kaynağını yapmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sakarya'daki 1'inci Ana Bakım Merkezi Komutanlığında yerli imkanlarla üretilen Fırtına obüsleri TSK'nın envanterindeki en etkili silahlar listesinin başlarında yer alıyor.
Sakarya'daki 1'inci Ana Bakım Merkezi Komutanlığında yerli imkanlarla üretilen Fırtına obüsleri TSK'nın envanterindeki en etkili silahlar listesinin başlarında yer alıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında terör hedeflerini tam isabet vurmasında etkin rol oynayan yerli üretim Fırtına obüslerinin üstün donanımlarla teçhiz edilen Fırtına-II modellerinin seri üretimine başlanıyor. Sakarya Arifiye Tank Palet Fabrikası'nda üretilen üç adet Yeni Nesil Fırtına II Obüsü, 2021 yılının Ocak ayında TSK'ya teslim edilecek. ASELSAN'ın geliştirdiği yeni nesil obüslerden toplamda 140 adet üretilecek.

İki obüs fiyatına 5 obüs ürettik

Üretimle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkan Danışmanı Tarkan Zengin, Fırtına obüslerinin tanesinin 4,2 Milyon dolara mal olduğunu ve aynı silahın yurtdışından alım maliyetinin 10 milyon dolar olduğuna dikkat çekti.

Gövde kaynağını Erdoğan yapmıştı

Tarkan Zengin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz yıllarda 244'üncü Fırtına Obüsünün gövde kaynağını yaptığını anın fotoğrafını da paylaştı.

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"Ocak 2021'de 3 adet teslim edilecek, Fırtına-II'den 140 adet üretilecek"

Tarkan Zengin, şunları söyledi: "Sakarya 1. Ana Bakım'da Yeni Nesil Fırtına (Fırtına-II) Obüsü seri üretime geçiyor. Harb-İş üyesi işçiler, subay/astsubaylar ile ASELSAN'ın geliştirdiği FIRTINA-II Obüsü, üstün donanımlarla teçhiz edildi. Ocak 2021'de 3 adeti teslim edilecek Fırtına-II'den 140 adet üretilecek."

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"Yerli imkanlarla 280 adet Fırtına Obüsü üretildi"

"Sakarya 1. Ana Bakım'da (Tank Palet) işçilerimiz 2003-2016 yıllarında yerli imkânlarla 280 adet Fırtına Obüsü üretmişti. Fırtına'yı 4,2 Milyon dolara ürettik. Yurtdışı alım 10 milyon dolar. 15 Kasım 2012'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 244'üncü Fırtına Obüs'ünün gövde kaynağını yapmıştı."

Türkiye’nin savunma sanayi üssü: Milli ve yerli silahlarımız burada üretiliyor
FOTOĞRAF 13
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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) ihtiyacını karşılamak amacıyla Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) fabrikalarında yerli ve milli silahlar üretiliyor.
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Türk mühendisi ve işçisinin birlikte üretip geliştirdiği MPT-76, MPT55, KNT-76 ve JMK Bora-12 gibi önemli silahlar Türkiye’nin gururu haline geldi. Kırıkkale’ye savunma sanayi üzerine fabrikalar kuran özel sektör firmaları, Türkiye’nin ilk Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) kurduğu fabrikalarda silahların tamamlayıcı parçalarını ve aksesuarlarını üretmek için 7 gün 24 saat mesai harcıyor. Ayrıca bu fabrikalarda 2 bin 500 kişiye de iş istihdamı sağlanıyor.
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Ülkenin farklı illerinden kente yatırımcıların gelmeye başladığını ifade eden Kırıkkale Ticaret Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ahmet Varlı, Türkiye’nin savunma sanayisine yönelik tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek fabrikaların Kırıkkale’ye kurulacağını söyledi.
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Kırıkkale’nin Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) ile birlikte kurulan bir şehir olduğunu ifade eden Varlı, “Türkiye’nin ilk ve tek Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi. İlk kuruluşunda 65 parsel vardı İhtisas Sanayi Bölgesi’nde. Tabii bu parsellerin büyüklükleri 3 bin metre ile 10 bin metre arasında olduğu için farklı büyüklüklerde ihtiyacı olan fabrikalar, bu parselleri birleştirme ihtiyacı duydular. Bu manada 65 parselden 30 adet fabrika çıkacak. Şu anda arsa tahsislerimiz hızlı bir şekilde devam ediyor. Faal durumda 4 tane fabrikamız var. Bir fabrikamız da bitmek üzere, Temmuz sonu itibarıyla imalata başlayacak İhtisas Sanayi Bölgemizde. Biliyorsunuz Kırıkkale savunma sanayisinin üssü konumunda. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu ile beraber kurulan bir şehir Kırıkkale. Dolayısıyla savunma sanayi şehri dedi.
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Ana fikre uygun olarak Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulduğunu kaydeden Varlı, Türkiye’nin farklı illerindeki yatırımcılar şehrimize gelmeye başladı. Şu an itibariyle arsa tahsislerimiz devam ediyor. Arsa metrekarelerimiz 65 TL civarında 5. derece teşvik kapsamında Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi. Bu manada inşallah kısa zamanda arsa tahsisleri bitecek ve fabrika inşaatları hızlı bir şekilde devam edecek. Şu anda devam eden ve ruhsat aşamasında olan 4 fabrika inşaatımız olacak. Bunlarla beraber toplam sayımız fabrika sayımız 10’u bulmuş olacak. İnşallah önümüzdeki yıl sonu itibariyle Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin tamamı dolmuş olacak ve ülkemizin savunma sanayi ihtiyacına, savunma sanayisine yönelik silah, mühimmat parçası ve savunma sanayisine yönelik ihtiyacına cevap verebilecek pozisyona gelecek ifadelerini kullandı.
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Yıl sonu itibarıyla ilah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde yaklaşık 2 bin 500 kişi istihdam edileceğini ifade eden Varlı, “Kırıkkale, savunma sanayisinin merkez üssü olmaya aday bir şehir. Bir sloganımız var bizim, Kırıkkale Makine Kimya Endüstrisi Kurumu ile kurulan bir şehir olduğu için ‘silaha adını veren şehir Kırıkkale’ sloganımız da bu. İnşallah 2 yıl sonu itibarıyla Türkiye’nin savunma sanayisine yönelik tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek fabrikalarımız şehrimizde kurulmuş olacak. Şu anda hızlı bir şekilde Organize Sanayi Bölgesi’nin tahsisleri de devam ediyor. İnşaatlarımız da devam ediyor” şeklinde konuştu.
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Kırıkkale’ye yatırım yapan Ordu Savunma Sanayi (OR-SAV) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emre Demirel ise çalışmalarıyla alakalı şunları dile getirdi:
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“Firmamız 1985 yılında kurulmuş olup, 35 yıldır savunma sanayi alanında faaliyet göstermekteyiz. Türkiye’nin ilk Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde 3. fabrikamızı açmış bulunmaktayız. OR-SAV ailesi olarak 280 kişiye istihdam sağlamaktayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük önem verdiği yerli ve milli duygulardan yola çıkarak Türkiye’nin milli savunmada bir paydaşı olarak ara vermeden üretimlerimize devam etmekteyiz. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak Bey’e, Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar Bey’e, Kırıkkale’de bize her alanda destek olan Valimiz Yunus Sezer Bey’e teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.
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Türkiye’nin savunma sanayi üssü: Milli ve yerli silahlarımız burada üretiliyor
Türkiye'nin ilk Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yerli ve milli olarak üretilen silahlarla dikkat çeken Kırıkkale'nin ülkenin savunma sanayi üssü haline getirilmesi hedefleniyor.


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