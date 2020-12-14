Yenilenen Fırtına Obüslerinde seri üretime geçiliyor: İki obüs fiyatına 5 adet imal edilecek
Yenilenen Fırtına Obüslerinde seri üretime geçiliyor: İki obüs fiyatına 5 adet imal edilecek
Milli imkanlarla üretilen, TSK'nin vurucu gücü ve sınır güvenliğinin vazgeçilmezi Fırtına obüslerinin yeni nesillerinin seri üretimine başlanıyor. Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkan Danışmanı Tarkan Zengin, Sakarya 1. Ana Bakım Fabrikasında üretilecek 'Yeni Nesil Fırtına II Obüsleri'nden üçünün önümüzdeki ocak ayında TSK'ya teslim edileceğini açıkladı. Yeni nesil obüslerden toplamda 140 adet üretilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce Sakarya'daki fabrikayı ziyaret etmiş ve burada imal edilen obüslerden 244'üncüsünün gövde kaynağını yapmıştı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında terör hedeflerini tam isabet vurmasında etkin rol oynayan yerli üretim Fırtına obüslerinin üstün donanımlarla teçhiz edilen Fırtına-II modellerinin seri üretimine başlanıyor. Sakarya Arifiye Tank Palet Fabrikası'nda üretilen üç adet Yeni Nesil Fırtına II Obüsü, 2021 yılının Ocak ayında TSK'ya teslim edilecek. ASELSAN'ın geliştirdiği yeni nesil obüslerden toplamda 140 adet üretilecek.
İki obüs fiyatına 5 obüs ürettik
Üretimle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkan Danışmanı Tarkan Zengin, Fırtına obüslerinin tanesinin 4,2 Milyon dolara mal olduğunu ve aynı silahın yurtdışından alım maliyetinin 10 milyon dolar olduğuna dikkat çekti.
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Gövde kaynağını Erdoğan yapmıştı
Tarkan Zengin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz yıllarda 244'üncü Fırtına Obüsünün gövde kaynağını yaptığını anın fotoğrafını da paylaştı.
"Ocak 2021'de 3 adet teslim edilecek, Fırtına-II'den 140 adet üretilecek"
Tarkan Zengin, şunları söyledi: "Sakarya 1. Ana Bakım'da Yeni Nesil Fırtına (Fırtına-II) Obüsü seri üretime geçiyor. Harb-İş üyesi işçiler, subay/astsubaylar ile ASELSAN'ın geliştirdiği FIRTINA-II Obüsü, üstün donanımlarla teçhiz edildi. Ocak 2021'de 3 adeti teslim edilecek Fırtına-II'den 140 adet üretilecek."
Sakarya 1. Ana Bakım’da Yeni Nesil FIRTINA (FIRTINA-II) Obüsü seri üretime geçiyor.👏
Harb-İş üyesi işçiler, subay/astsubaylar ile ASELSAN’ın geliştirdiği FIRTINA-II Obüsü, üstün donanımlarla teçhiz edildi.
"Yerli imkanlarla 280 adet Fırtına Obüsü üretildi"
"Sakarya 1. Ana Bakım'da (Tank Palet) işçilerimiz 2003-2016 yıllarında yerli imkânlarla 280 adet Fırtına Obüsü üretmişti. Fırtına'yı 4,2 Milyon dolara ürettik. Yurtdışı alım 10 milyon dolar. 15 Kasım 2012'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 244'üncü Fırtına Obüs'ünün gövde kaynağını yapmıştı."