Yeni rolümüz ara kullanıcı

Enerji Piyasaları ve Politikaları Enstitüsü Başkanı Volkan Özdemir TürkAkım projesinin Türkiye'ye ciddi bir stratejik katkısı olduğunu belirtti. Özdemir, "Türkiye böylece, Ukrayna kaynaklı transit riskinden kurtuluyor. İkinci hattın Bulgaristan üzerinden gideceği görünüyor. Böylece, Türkiye ilk defa Rus gazında nihai kullanıcı konumundan ara kullanıcı konumuna geçecek. Rusya, Türkiye üzerinden azımsanmayacak bir miktarı Avrupa'ya gönderdiğinde iki ülke arasında daha dengeli bir ilişki meydana gelecek" diye konuştu. Anadolu Ajansının (AA) ev sahipliğinde ve Rus haber ajansı TASS iş birliğiyle düzenlenen Türk-Rus Enerji Uzmanları Toplantısı'nda konuşan Özdemir, TürkAkım'la Türkiye'nin Güneydoğu Avrupa gaz piyasasında taşımacılık açısından bir oyuncu haline geldiğini de ifade etti.

TÜRKAKIM SAYESİNDE TRANSİT RİSKİ KALKTI

Akdeniz Ülkeleri Enerji Şirketleri Birliği Hidrokarbonlar Müdürü Sohbet Karbuz da TürkAkım projesinin Türkiye'nin transit riskini kaldırdığını ve bu yüzden son derece önemli olduğunu söyledi. Karbuz, öte yandan Doğu Akdeniz gazındaki gelişmelerin ise var olan şekliyle süreceğini ve ocak-şubat aylarında Ürdün, Mısır, Lübnan ve Güney Kıbrıs'ın bir gaz forumu oluşturup Türkiye'yi bu gelişmelerden izole edebileceği tahmininde bulundu.

SERBEST İTHALAT ÖNERİSİ

Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, gazda asıl konunun Türkiye'deki ithalat serbestliğinin sağlanması olduğunu söyledi. "Türkiye ithalatı serbest bırakmadığı sürece hiçbir zaman için geçiş ülkesi konumundan merkez konumuna gelmesi mümkün görünmüyor" diyen Arslan, bu sebeple gazda yeni dünya düzenine geçilmesi gerektiğinin altını çizdi. Arslan, "TürkAkım'la Avrupa'da gazın yaygınlaşması büyük bir hamle olabilir. Yeni metodlar geliştirerek bir avantaj sağlanabilir" ifadelerini kullandı.

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Türk-Rus Enerji Uzmanları Toplantısı, İstanbul’da gerçekleşti.

TÜRKİYE, ENERJİDE SABİT DEĞİŞKEN

Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl, TürkAkım'ın hem Türkiye-Rusya ilişkileri açısından hem de Türkiye'nin doğrudan Rusya'nın gaz rezervlerine ulaşması açısından çok önemli bir proje olduğunu kaydetti. TürkAkım ve TANAP gibi projelerle Türkiye'nin ilk kez stratejik konumunu kullanmaya başladığını belirten Karagöl, şu değerlendirmelerde bulundu: "Böylece, 'Türkiye enerji ticaret merkezi olur mu?' konusu da dünya piyasalarında gündeme geldi. Ticaret merkezi olmak için depolama kapasitesine de farklı yatırımlar gerekiyor. Diğer yandan, Rusya için bu projeyle arz-talep güvenliği eşitlenmiş hale geldi. Talep güvenliği açısından Rusya'nın Türkiye'ye ihtiyacı var. Burada bir enerji denklemi kuruluyor ve Türkiye bu denklemde en önemli aktörlerden birisi ve aslında bir sabit değişken olarak yer alıyor."

Gaz fiyatlarında kritik dönem 2020’li yıllar

Enerji Piyasaları ve Politikaları Enstitüsü Başkanı Volkan Özdemir, doğal gazdaki temel meselenin fiyatlama olduğunu belirterek, "Önemli olan Türkiye'nin fiyatları nasıl düşüreceği ve 2020'li yıllardan itibaren bitecek uzun dönemli kontratları hangi şartlarda yenileyeceği. Türkiye’nin konumu açısından burada kendi pozisyonunu belirlerken 2020'li yıllarda önemli bir karar aşamasında olduğunu görüyoruz" dedi. Türk-Rus Enerji Uzmanları Toplantısı'nda söz alan Moskova Ekonomi Yüksek Okulu Enerji Enstitüsü Başkanı Vitaliy Yermakov da, Türkiye'nin doğal gazda bazı uzun dönemli kontratlarının 2020 ortalarında sona ereceğini ve Türkiye'nin bu konudaki çalışmalarına hız vermesi gerektiğini söyledi.

Türk ekonomisi ve enerjisi büyüyecek

Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Genel Müdürü Konstantin Simonov, Türkiye'nin doğal gaz tüketiminde bu yıl bir azalış olduğunu ancak bu durumun devam etmeyeceğini belirterek, "Bu, kur ve daha az tüketimden kaynaklanan geçici bir durum. Gelecek yıllarda Türkiye'nin gaz tüketimi artacak ve ekonomisi de büyüyecek" dedi. Türkiye'nin enerji kaynaklarını çeşitlendirdiğine işaret eden Simonov, "Ankara, Rus gazının yanı sıra İran ve Azerbaycan gazı ile LNG gibi alternatiflere sahip" ifadelesini kullandı. Simonov, gaz ticaretinde Türkiye'nin tek seçeneğinin SOCAR ve Gazprom'dan transit geçiş ücreti almak olmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin Balkanlar için doğal gaz fiyatlamasının yapıldığı bir merkez olabileceğini de ifade etti.

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Balkanlar’da TürkAkım'ı yarışı

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın bugün gerçekleşecek Moskova ziyaretindeki gündem maddelerinden biri TürkAkım'ın Avrupa ayağının Yunanistan üzerinden geçmesi olacak. Rus haber ajansı Sputnik'e konuşan Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Yorgos Katrougalos, "TürkAkım'ın Yunanistan üzerinden genişlemesini memnuniyetle karşılarız" dedi. Bir süre önce Rus medyasına yansıyan haberlerde ise, TürkAkım’ın Avrupa'ya uzanacak hattının Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Slovakya'dan geçmesine karar verildiği öne sürülmüştü. Çipras'ın TürkAkım'ın Yunan topraklarından Avrupa'ya uzanması için Brüksel'de aktif çalıştığı bilinirken, Bulgaristan enerji yetkilileri de projenin kendi sınırlarıdan geçmesi için benzer faaliyetleri yürütüyor.