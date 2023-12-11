Yenilenebilir enerjide özel sektör dönemi

Türk savunma sanayisi, milli hava araçları için geliştirilen havacılık motorlarıyla ilk ihracat başarısına imza attı. TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) Genel Müdürü Mahmut Akşit, "Motor için 5 ülkeden sipariş aldık. Bunların hepsini onaylamadık. Bir tanesinin izinleri tamamlandı ve siparişi kesinleştirdik. Diğer 4 ülkeyle ilgili süreçler devam ediyor. Yurt dışında da ciddi bir yer tutacağına inanıyoruz. Motorumuz sınıfının şu anda en az yakan, en yüksek irtifaya çıkan ve irtifada en fazla güç üreten motoru." dedi.