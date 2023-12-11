Yenilenebilir enerjide özel sektör dönemi

Artan yenilenebilir enerji ihtiyacının giderilebilmesi için enerji depolama sistemlerinin sayısı artırılacak. Bu alanda öncelik kamu-özel sektör iş birliğine ağırlık verilecek. Başvuruya açılacak yeni projelerle beraber, Türkiye’nin ihtiyacı olan 216 milyar kilovat saat enerjinin ekonomik, sosyal ve çevresel yönden yapılabilir kısmı olan 180 milyar kilovat saatlik enerjinin tamamı özel sektör iş birliği ile ülke ekonomisine kazandırılacak.
YENİ İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMALARI
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, enerji arz güvenliği ve verimliliğinin sağlanabilmesi için yeni projeler geliştirmeye devam ediyor. Özel sektör yatırımlarını desteklemek ve teşvik etmek, özel sektörün talip olamadığı yetersiz kaldığı hidroelektrik enerji tesislerinin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla kamu ile yeni iş birliklerinin önü açılacak. Edinilen bilgiye göre; DSİ tarafından inşa edilen baraj, hidroelektrik santral ve bunlarla ilgili enerji tesislerinin yapım süreçlerinde özel sektörün rolü artırılacak. u kapsamda, artan yenilenebilir enerjinin şebeke üzerinde oluşturduğu kısıtların ortadan kaldırılması için özel sektörden daha çok destek alınacak.