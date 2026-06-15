Yerli Boreal’le SUV’a doping

Renault’nun Türkiye’de üretilen yeni C segmenti SUV modeli Renault Boreal, Türkiye’de satışa sunuluyor. OYAK ve Renault tarafından açıklanan 400 milyon avroluk yatırım kararının önemli adımlarından biri olan Boreal hem Türkiye ekonomisine hem de otomotiv sektörüne önemli katkılar sunacak yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor.

BİZİM İNSANIMIZA GÖRE TASARLANDI

SUV segmentinin büyüdüğünü ve Renault’nun buradaki payını artırmak istediğini söyleyen MAİS Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu “Boreal’i yalnızca ‘Türkiye’de üretilen’ bir model olarak değil, aynı zamanda ‘Türkiye için tasarlanan ve Türk kullanıcıların ihtiyaçlarına göre geliştirilen’ bir model olarak konumlandırıyoruz. Türkiye’nin en büyük segmenti olan ve hızla büyüyen C-SUV segmentinde Renault Boreal’in 2027 yılında Türkiye’nin en çok satan otomobili olmasını hedefliyoruz. Genişleyen SUV ürün gamımızla binek satışlarımızın yarısını bu segmentte olmasını hedefliyoruz ” açıklamasını yaptı.

4 YERLİ MODELLE LİDERLİĞE KOŞUYOR

Clio, Megane Sedan ve Duster ile Türkiye’nin en güçlü yerli ürün gamlarından birine sahip olduklarını ifade eden Tatoğlu, “Bursa’da üreteceğimiz Renault Boreal’in de bu başarı hikayesine katılmasıyla birlikte dört yerli modelden oluşan ürün gamımızı daha da güçlendirecek, pazardaki liderliğimizi daha da ileriye taşıyacağız. Türkiye’de yüzde 40’ın üzerinde yerli katkı oranıyla üretilecek olan Renault Boreal, bu sayede ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek. Modelin, uzun süredir bu segmentte yeni bir model bekleyen müşterilerimiz için önemli bir alternatif oluşturacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN KÜRESEL KONUMU GÜÇLENDİ

Renault Group Türkiye CEO’su Lionel Jaillet ise, “Boreal’i Türkiye pazarına sunmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Yoğun rekabetin yaşandığı C-SUV segmentinde Boreal, kendine özgü nitelikleriyle belirgin bir şekilde farklılaşıyor. Ürün özelliklerinin ötesinde Boreal, aynı zamanda stratejik bir dönüm noktasını temsil ediyor. Bursa’daki Oyak Renault kampüsümüzde üretilecek olması hem iç pazardaki talebi destekleyecek hem de ihracat hedeflerimize katkı sağlayarak Türkiye’nin küresel otomotiv ekosistemindeki konumunu daha da güçlendirecek” ifadelerini kullandı.

2,2 MİLYON LİRAYA D-SUV KONFORUNU VADEDİYOR

Renault Boreal heybetli gövde yapısı, keskin omuz çizgileri, güçlü ön tasarımı ve modern ışık imzası modelin güçlü duruşunu ilk bakışta hissettiriyor. 4,56 metre uzunluğu ve 2,70 metre aks mesafesiyle Renault Boreal, C segmenti ortalamalarının üzerine çıkan ve D segmentini çağrıştıran boyutlarıyla dikkat çekiyor. Geniş iç yaşam alanı ve 630 litreye varan bagaj hacmi olan Renault Boreal’de Harman Kardon’un 10 hoparlörlü ve 435 Watt gücünde ses sistemi bulunuyor. Renault Boreal performans, verimlilik ve sürüş konforunu bir araya getiren full hybrid E-Tech 160 hp, 1.3 turbo TCe EDC 145 hp ve hybrid E-Tech 4x4 150 hp motor seçenekleriyle geliştirildi. Boreal, Türkiye’de lansman döneminde full hybrid E-Tech 160 hp ve turbo TCe EDC 145 hp motor seçenekleriyle satışa sunuluyor. 1.3 turbo TCe EDC 145 hp benzinli motor ise 6,6 L/100 km karma yakıt tüketimi değerlerine sahip. Modelin lansman dönemine özel başlangıç fiyatı ise 2 milyon 194 bin lira.







