Yerli e-Ticaret şirketlerinin yurt dışı satış potansiyeli yabancı yatırımcıların dikkatini çekiyor: Tam 1 trilyon 300 milyar lira

"Mevcut rakamlara baktığımızda, e-Ticaretin işlem hacminin 1 trilyon 300 milyar lira olduğunu görüyoruz. e-İhracatta 2022'de yurt içi harcamaların payı 731 milyar lira olarak gerçekleşirken, diğer ülkelerin ülkemiz e-Ticaret sitelerinden yaptığı harcamalar yüzde 4,2'lik oran ile 33,8 milyar lira, vatandaşlarımızın yurt dışından yaptığı alımlar yüzde 4,5'lik oran ile 35,9 milyar lira olarak gerçekleşmişti. Bu yılki mevcut e-İhracat rakamlarının yaklaşık 45 milyar lirayı bulduğunu ve seneyi de 50 milyar lira ile kapatacağımızı öngörüyoruz."