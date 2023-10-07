Yerli e-Ticaret şirketlerinin yurt dışı satış potansiyeli yabancı yatırımcıların dikkatini çekiyor: Tam 1 trilyon 300 milyar lira

Yerli e-Ticaret şirketlerinin yurt dışı satış potansiyeli yabancı yatırımcıların dikkatini çekiyor.
Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Emre Ekmekçi, Türkiye'de e-Ticaret pazarında satış yapanların yurt dışı satış potansiyelleri, e-ihracata yönelik ürün yelpazelerinin genişliği ve ürünlerin kalitesinin yüksekliğinin uluslararası yatırımcıların dikkatini çektiğini söyledi.
ETİD Başkanı Ekmekçi, sektörlerdeki gelişmeleri değerlendirdi.
e-Ticaret işlem hacmine ilişkin bilgi veren Ekmekçi, şu bilgileri verdi:
Yıl sonunda yüzde 60 büyüme bekleniyor
Ekmekçi, e-Ticarette 2022'de 800 milyar lira ciro yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:
Moda ve aksesuar, elektronik ve teknoloji, kozmetik ve kişisel bakım, hizmet, turizm ve seyahatin en çok işlem gören sektörler arasında yer aldığını dile getiren Ekmekçi, söz konusu sektörlerin geçen senenin satış hacmi bakımından e-Ticaret sektörünün yüzde 63'ünü ve işlemlerin yüzde 66'sını oluşturduğunu anlattı.
Yerli e-Ticaret firmaları uluslararası yatırımcıların radarında
e-İhracatın şu anda ciddi bir potansiyel barındırdığını ifade eden Ekmekçi, Türkiye'nin e-ihracatının toplam ihracat içindeki payı yüzde 1,5'larda iken dünya ortalamasının yüzde 4-5 civarında olduğunu dile getirdi.
Sektörün gündeminde yabancı müşteri ve pazar çeşitlendirmesi var
Ticaret Bakanlığının e-ihracatın genel ihracat içindeki payının yüzde 10'a çıkarılmasına yönelik hedefine değinen Ekmekçi, şunları kaydetti:
Ekmekçi, bu yılın başından itibaren geçerli olmak üzere devreye alınan e-ihracata yönelik devlet destekleri hakkında da konuşarak, sözlerini şöyle tamamladı:
"Buna göre 'e-ihracat konsorsiyumu' yapısı ile artık birden fazla alanda uzman firma bu desteklerden yararlanabilmek için bir araya gelip, e-ihracata aracılık yapabiliyorlar. Aynı zamanda Ticaret Bakanlığı tarafından e-ihracat yapan yararlanıcı firmaların, yurt dışı pazaryerleri üzerinden gerçekleştirdiği tanıtımları, sipariş karşılama hizmetlerine ilişkin giderleri, hızlı teslimatını sağlamak ve iade süreçlerini yönetmek üzere kiraladıkları yurt dışındaki depolarına ilişkin kira giderleri ile hedef ülkelerin yurt dışı pazaryerlerindeki çevrim içi mağaza açılmasına, bu mağazaların yıllık ödemeleri ve ülkelerin e-ticaret paydalarından alacakları hizmetlere ilişkin giderleri desteklenecek. Bakanlığımızın attığı bu adımları çok değerli buluyor ve bu yolda ilerlemek isteyen ihracatçılarımıza çok yardımcı olacağını düşünüyoruz."