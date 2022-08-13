Yerli enerji yerli ekipmanla aranıyor: Abdülhamid Han Yörükler-1 ‘de mesaiye başladı

Türkiye’nin en büyük ithalat kalemi olan enerjide, yerlilik oranını artırmak için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede denizlerdeki arama çalışmaları büyük yer tutuyor. Karadaki aramaların yanında denizlerde önceden taranan kuyularda sondaj faaliyetleri sürüyor.

TEDARİKTE YERLİ İMALAT

Son olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilk görevine uğurlanan Abdülhamid Han, hedefindeki Yörükler-1 kuyusuna ulaştı. Su altı çalışmaları devam eden gemide önümüzdeki günlerde sondajın başlayacağı öngörülüyor.

Türkiye, doğal gazda yüzde 99, petrolde yüzde 92’yi bulan dışa bağımlılığı minimuma indirmek için arama çalışmalarına hız verirken, yürütülen faaliyetlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yerli tedarikçilere öncülük tanınıyor. Bunun meyveleri de rakamlara yansıyor. Petrol ve doğal gaz aramalarında ülkenin küresel bir oyuncu haline gelmesini sağlamak için gösterilen gayret neticesinde, yerli imalat kullanım oranı bu yılın ilk yarısında yüzde 30’a çıktı.

Son yıllarda hizmete alınan kuyulardan en dikkat çekeni ise Şırnak’ta bulunuyor.

ÜRETİME ŞEHİT ESMA ÇEVİK DAMGASI

Türkiye, ilk olarak bir şehidin ismini taşıyan petrol kuyusu olma özelliğine sahip Şehit Esma Çevik Petrol Kuyusu’dan damlayan her petrol ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Yaklaşık 86 milyon varil petrol eşdeğeri rezerve sahip kuyudan günde 400 varil petrol üretimi gerçekleşiyor. Yapılan bu keşifler sonucu Türkiye’nin günlük petrol üretimi ise 65 bin varile ulaşmış durumda.