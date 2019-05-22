Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Yerli fasulye ve barbunyada deneme ekimi yapıldı
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yerli fasulye ve barbunyada deneme ekimi yapıldı

Niğde'de yürütülen ıslah çalışmaları kapsamında, hastalıklara dayanıklı yerli kuru fasulye ve barbunyada deneme ekimi gerçekleştirildi.

Haber Merkezi AA
Niğde'de yerli kuru fasulye ve barbunya tohumları toprakla buluştu.
Niğde'de yerli kuru fasulye ve barbunya tohumları toprakla buluştu.

Niğde'de Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünce yürütülen ıslah çalışmaları kapsamında, hastalıklara dayanıklı kuru fasulye ve barbunya çeşitlerinde deneme ekimi yapıldı.

Niğde Tarım ve Orman Müdürülüğü ile Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünce yaklaşık 3 yıldır yürütülen ıslah çalışmaları kapsamında geliştirilen yerli kuru fasulye ve barbunya tohumları, Konaklı beldesi ve Ovacık köyünde toprakla buluşturuldu.

  • İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, Ovacık köyünde gazetecilere yaptığı açıklamada, kuru fasulyenin Niğde'nin iddialı ürünlerinden biri olduğunu söyledi.

Niğde'nin yaklaşık 90 bin dekarlık ekim alanıyla fasulyede Türkiye'de 2. sırada yer aldığını belirten Baş, şunları kaydetti:

"Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile yaklaşık 3 yıldır yürüttüğümüz ıslah çalışması kapsamında Konaklı beldesi ve Ovacık köyümüzde verim, adaptasyon ve hastalıklara dayanıklılık denemesi yapıyoruz. Güzel sonuçlar alıyoruz. Bunun yanında barbunya denememiz de var. Barbunyada tescil aşamasına geldik. İsim belli olduktan sonra inşallah piyasaya sürülecek. Türkiye ortalamasının üstünde bir verim bekliyoruz. Şu an neticelenmediği için bir şey söyleyemiyoruz. Özellikle hastalıklara dayanıklılık üzerinde çalışmalarımızı yoğunlaştırdık."

25 kilo salep soğanına 300 bin TL ceza kesildi
EKONOMİ
25 kilo salep soğanına 300 bin TL ceza kesildi

Neutec İlaç’tan Kızılay’a 2 milyon liralık yardım
EKONOMİ
Neutec İlaç’tan Kızılay’a 2 milyon liralık yardım

Reçete hizmet bedeli enflasyon oranında arttırıldı
EKONOMİ
Reçete hizmet bedeli enflasyon oranında arttırıldı
S-400 anlaşması tamam

S-400 anlaşması tamam

​ABD'nin hava sistemleriyle ilgili Türkiye'ye yönelik tavrını eleştirdi.
Bunun adı ahlaksızlıktır

Bunun adı ahlaksızlıktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakim ve savcı kura töreninde konuştu.
Reçetebedeli artırıldı

Reçete
bedeli artırıldı

Eczacılar için 230 milyon liralık iyileştirme.
İmalathaneden<br> modern tesise

İmalathaneden
modern tesise

Hibe desteği ile 2 milyon 500 bin liralık yatırım yaptı.
6 ölü 200 yaralı<br>69 gözaltı

6 ölü 200 yaralı
69 gözaltı

Endonezya'da seçim protestolarında arbede.
Şike davasını onaylamıştı

Şike davasını onaylamıştı

Yargıtay Eski Üyesi Kundakçı'nın cezası belli oldu.
Mersin'de tersane<br>yeniden gündemde

Mersin'de tersane
yeniden gündemde

​Türkiye, Kıbrıs'taki gelişmelere yanıtını Taşucu'ndan verebilir.

PKK'ya ağır darbe

PKK'ya ağır darbe

​Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedefleri vuruldu.

Bankayı inandıramadı

Bankayı inandıramadı

​Hesabına yatan fazla altınları iade etmek için başvurmadığı yer kalmadı.
Kızılay'a<br>anlamlı yardım

Kızılay'a
anlamlı yardım

2 milyon liranın üzerinde ilaç yardımı yaptı.
Burası Antalya

Burası Antalya

​Mayıs ayında 10 metre kar ile mücadele.
İsmi kalkıyor

İsmi kalkıyor

​Başakşehir Kulübü'nden 'Fatih Terim' kararı
Adliyeye getirildiler

Adliyeye getirildiler

Meclisteki terör eylemi girişiminin failleri adliyede.
Dağa çıktığımda da<br>aynı soruyu sordun mu?

Dağa çıktığımda da
aynı soruyu sordun mu?

​Bakan Soylu, CHP İstanbul adayına yanıt verdi.
Dünyada<br>bir benzeri yok

Dünyada
bir benzeri yok

Kapalıçarşı'nın çatısı ve alt yapısı tamamlandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.