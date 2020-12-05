Yerli helikopter yerli motorla havalanacak: İlk milli helikopter motoru TEI-TS1400’ün teslimatı yapıldı

İlk milli helikopter motorumuz olan TEİ-TS1400’ün teslimatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantıyla katıldığı törenle yapıldı.
“Motoru yerli mi?” sorusunu tarihe karıştıracak olan TEİ-TS1400’ün, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen yerli Gökbey Genel Maksat Helikopteri’nde ve daha pek çok platformda kullanılması planlanıyor.
Tamamen TEI mühendisleri ve teknisyenleri tarafından tasarlanan ve geliştirilen motorda, 700 kişilik ekibin imzası bulunuyor.
Gaz türbinli motor teknolojisine sahip 7 ülkeden biriyiz
TEI-TS1400 ile Türkiye, gaz türbinli motor teknolojisinde sahip 7 ülkeden biri konumuna geldi. Milli motor, diğer hava araçlarında kullanılacak motorların geliştirilmesinin de önünü açacak.
60 milyon dolarlık ithalatının önüne geçilecek
Seri imalata geçildiğinde yılda 60 milyon dolarlık ileri teknoloji ithalatının önüne geçmiş olunacağını aktaran Bakan Varank, “Türkiye, milli teknoloji hamlesi vizyonuyla, kritik teknolojilerin kullanıcısı değil, üreticisi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. İnsan kaynağımız zengin, mühendislik kabiliyetlerimiz oldukça gelişmiş durumda. Artık yüksek teknoloji ve ileri tasarım becerileri gerektiren işlere imza atıyoruz. İşte milli turboşaft motorumuz TS 1400 de bunun en güzel örneklerinden biri” dedi.
Yerlilik oranı yüzde 70’lere çıktı
Yerlilik oranını yüzde 20’lerden yüzde 70’lere çıkardıklarını ifade eden Bakan Varank şunları söyledi:
“2000’li yıllarda yüzde 20’lerde olan sektördeki yerlilik oranını Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugünlerde yüzde 70’lere ulaştı. 2005 yılında savunma sanayi istihdamı 30 binlerdeyken, bu sayı bugün 75 bine yaklaştı. Sektörün ihracatı 337 milyon dolardan 2,7 milyar dolar seviyelerine geldi. 15 yıl önce en yüksek cirolu 100 savunma sanayi firması arasında tek bir Türk şirketi dahi yokken, bugün 7 firmamız bu listeye girmeyi başardı.
İlk milli helikopter motorumuz TS 1400’ün kilogram başına ihracat değeri ise 6 bin dolar. İşte bu 18 yılda sıfırdan kurguladığımız AR-GE ve girişimcilik ekosisteminin, katma değerli üretimi önceleyen politikalarımızın başarısının ispatı.”