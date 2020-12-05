Yerli helikopter yerli motorla havalanacak: İlk milli helikopter motoru TEI-TS1400’ün teslimatı yapıldı

İlk milli helikopter motorumuz olan TEİ-TS1400’ün teslimatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantıyla katıldığı törenle yapıldı.

“Motoru yerli mi?” sorusunu tarihe karıştıracak olan TEİ-TS1400’ün, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen yerli Gökbey Genel Maksat Helikopteri’nde ve daha pek çok platformda kullanılması planlanıyor.

Tamamen TEI mühendisleri ve teknisyenleri tarafından tasarlanan ve geliştirilen motorda, 700 kişilik ekibin imzası bulunuyor.

OYNAT 00:59 Yerli helikopter Gökbey'e güç verecek yerli ve milli motor TEİ-TS1400'ün ateşlendiği anlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400'ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni gerçekleşti. Yerli motor canlı yayın bağlantısıyla ateşlendi.

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Gaz türbinli motor teknolojisine sahip 7 ülkeden biriyiz

TEI-TS1400 ile Türkiye, gaz türbinli motor teknolojisinde sahip 7 ülkeden biri konumuna geldi. Milli motor, diğer hava araçlarında kullanılacak motorların geliştirilmesinin de önünü açacak.

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60 milyon dolarlık ithalatının önüne geçilecek

Seri imalata geçildiğinde yılda 60 milyon dolarlık ileri teknoloji ithalatının önüne geçmiş olunacağını aktaran Bakan Varank, “Türkiye, milli teknoloji hamlesi vizyonuyla, kritik teknolojilerin kullanıcısı değil, üreticisi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. İnsan kaynağımız zengin, mühendislik kabiliyetlerimiz oldukça gelişmiş durumda. Artık yüksek teknoloji ve ileri tasarım becerileri gerektiren işlere imza atıyoruz. İşte milli turboşaft motorumuz TS 1400 de bunun en güzel örneklerinden biri” dedi.

EKONOMİ İlk Milli Helikopter Motoru Teslim Töreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Yerlilik oranı yüzde 70’lere çıktı

Yerlilik oranını yüzde 20’lerden yüzde 70’lere çıkardıklarını ifade eden Bakan Varank şunları söyledi:

“2000’li yıllarda yüzde 20’lerde olan sektördeki yerlilik oranını Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugünlerde yüzde 70’lere ulaştı. 2005 yılında savunma sanayi istihdamı 30 binlerdeyken, bu sayı bugün 75 bine yaklaştı. Sektörün ihracatı 337 milyon dolardan 2,7 milyar dolar seviyelerine geldi. 15 yıl önce en yüksek cirolu 100 savunma sanayi firması arasında tek bir Türk şirketi dahi yokken, bugün 7 firmamız bu listeye girmeyi başardı.

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İlk milli helikopter motorumuz TS 1400’ün kilogram başına ihracat değeri ise 6 bin dolar. İşte bu 18 yılda sıfırdan kurguladığımız AR-GE ve girişimcilik ekosisteminin, katma değerli üretimi önceleyen politikalarımızın başarısının ispatı.”

OYNAT 00:34 GÖKBEY ilk uçuşunu başarıyla tamamladı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabında, TUSAŞ tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen GÖKBEY helikopterinin, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün verdiği uçuş izni ile birlikte ilk sertifikasyon uçuşunun videosunu paylaştı. Demir açıklamasında, '45 dakika süren uçuşla projede önemli bir aşama daha geçildi. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum' dedi. BiP'te paylaş

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