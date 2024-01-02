Yerli imkanlarla büyüyen güç: TÜMOSAN

Albayrak Grubu’nun çatısı altında hizmet veren TÜMOSAN, yılda 75 bin adet motor ve 45 bin adet traktör üretme kapasitesiyle faaliyetlerini sürdürüyor. TÜMOSAN, Türkiye’nin öncü ve yerli firmalarından biri olarak karşılaştığı güçlükleri fırsata çeviriyor. Teknolojik gelişmelerden faydalanıp pazar ihtiyaçlarını göz önüne alarak ürün yelpazesini genişleten şirket, sanayi 4.0’ın getirdiği fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek bilgi teknolojileriyle entegre, yüksek katma değerli ürünlerle büyüme hedefini ilerletiyor. Geleceğin endüstriyel dönüşümüne öncülük edecek şekilde teknoloji ve inovasyonu ana stratejilerinden biri olarak benimsiyor.

TÜMOSAN YERLEŞKESİNDE KATMA DEĞER PROJESİ

TÜMOSAN yerleşkesinin özel endüstri bölgesine dönüştürme projesi kapsamında, yatırımların gerçekleştirilmesi hâlinde gerek üretimin çeşitlendirilmesi gerekse tarım dışında kalan katma değeri yüksek, savunma sanayi başta olmak üzere farklı ürünlerin üretiminin ihtiyacı olan yeni alt sistem, komponent ve parça taleplerinin karşılanması için yatırımların yapılması ve üretim kalitesinin yükselmesi de planlanıyor. Söz konusu şartlarda yan sanayi firmalarda da istihdam artışı sağlanması ve artan kalite sebebiyle yurt dışı satışlarda olumlu gelişmeler öngörülüyor.

325 MİLYON AVROLUK THALAT ÖNLENECEK

Doğrudan ilave istihdam dışında dizel motor ve aktarma organlarında oluşan çeşitlilik nedeniyle traktör üretim sayısının artması, merkezi olarak hizmet veren Makine, Enerji, Kalite Kontrol ve İdari İşler faaliyetlerinde personel sayısında artış olmasına rağmen önemli tasarruf sağlanması planlanıyor. Yatırımların istihdam artışı yanında, toplamda yıllık 295-325 milyon avro ithalatın önüne geçeceği ve askeri araç ile döküm ihracatından yıllık yaklaşık 145-175 milyon avro gelir elde etme imkânı oluşturulması bekleniyor.

YERLİLİK ORANINI HIZLA ARTIRIYOR

TÜMOSAN’ın orta vadeli hedefleri arasında; katma değeri yüksek olan yerlilik oranını artırmak, yerli mühendislik yeteneklerini kullanarak yenilikçi uygulamaları yaygınlaştırmak ve üretim maliyetlerini düşürmek bulunuyor. Bu sayede sadece yerel değil, küresel pazarda da rekabet avantajını güçlendirmeyi amaçlıyor.

İSO 500’de 202 sıra tırmandı

Türkiye’nin önde gelen traktör üreticilerinden TÜMOSAN, hem sanayi alanında hem de Ar-Ge faaliyetlerinde gösterdiği üstün performansla büyük bir başarı elde etti. İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022 Araştırması” sonuçlarına göre, TÜMOSAN Motor ve Traktör San. A.Ş., üretimden satışlarını (net) 3,4 milyar liraya çıkararak 493’üncü sıradan 291’inci sıraya tırmandı. Şirket, böylece ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ listesindeki konumunu daha da güçlendirdi. Ayrıca, TÜMOSAN’ın Ar-Ge 250 listesindeki sıralaması da büyük bir sıçrama göstererek 126. sıradan 90. sıraya yükseldi.

33 ülkeye ihracat yapıyor

İhracatta güçlü bir ivmeyle 33 ülkeye ulaşarak küresel pazarda etkin bir konuma ulaşan TÜMOSAN, uluslararası distribütörlerinin sayısını artırarak dünya genelindeki varlığını güçlendiriyor. Bu ihracat başarısı, yerli bir gücün küresel arenada nasıl bir etki yaratabileceğinin kanıtı niteliğinde bir örnek teşkil ediyor. TÜMOSAN, yerli gücü ve küresel itibarıyla büyümeye devam ederken Türkiye’nin sanayi teknolojisinin potansiyelini de dünya genelinde başarıyla temsil ediyor. Şirket, hem mevcut ihracat ağı hem de geleceğe dönük yüksek potansiyeli ile ulusal ekonominin güçlenmesine ve Türkiye’nin küresel arenadaki rekabetçiliğine önemli katkılarda bulunuyor.







