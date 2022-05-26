Yerli jeneratörde seri üretime geçiyoruz: Sırada türbin var

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı “Hedef 2053: Termik Santrallerin Geleceği Çalıştayı”nda önemli açıklamalarda bulundu. Uluslararası Enerji Ajansı’nın yayımladığı son raporda, 2021 yılındaki küresel emisyonların bir önceki yıla göre yüzde 6,3 arttığını ortaya koyduğunu belirten Dönmez, “Bu oran pandemi sonrası tespit edilen en yüksek emisyon seviyesi. 2021 yılında meteorolojik dengesizlikler ve enerji piyasalarındaki sert dalgalanmalar fosil yakıtlara olan talebi artırdı. Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaş enerji piyasalarının ateşini daha da artırdı. Bu dönemde kömür emisyonları en yüksek seviyeye ulaştı. ABD’de kömürden elektrik üretimi bir önceki yıla göre yüzde 19, Avrupa Birliği’nde yüzde 12 artış gösterdi” dedi.

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BACALAR MEVZUATA UYGUN HALE GETİRİLDİ

Termik santrallere bakış açılarının enerji arz güvenliğiyle yakından alakalı olduğunu hatırlatan Dönmez, “Bu tür baz santraller sistemin sağlıklı işlemesi adına önemli. Yerli kömür santrallerine filtre takılmasını öngören kanunun kabul edilmesinin hemen ardından gerekli izleme ve takip için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte hareket ettik. Bu süreçte belirlenen 13 termik santralimize gerekli çevre yatırımlarını yapmaları için süre tanıdık. Bugün geldiğimiz noktada söz konusu santrallerin üniteleri ve bacaları mevzuatta belirlenen şartlara uygun hale getirildi” ifadelerini kullandı.

İLK HASAN POLATKAN’DA KULLANILACAK

EÜAŞ’ın yerli ve milli enerji teknolojilerinin geliştirilmesi adına önemli Ar-Ge faaliyetleri olduğunu belirten Dönmez, “Türkiye’nin ilk yerli ve milli jeneratör üretiminin müjdesini daha önce kamuoyuyla paylaşmıştık. Şimdi yerli ve milli jeneratör üretiminde artık seri üretime geçiyoruz. Jeneratör konusunu çözdük. Elektrik üretiminin diğer iki önemli aksamı türbin ve kontrol sistemlerinin yerlileştirilmesinde de önemli bir mesafe kat ettik. Türbin tasarımlarımızı bitirdik. Yakında ilk yerli türbin üretimine geçeceğiz. İlk yerli türbinimizi ve seri üretimden çıkaracağımız ilk yerli jeneratörümüzü Sakarya Nehri üzerinde bulunan Hasan Polatkan Hidroelektrik Santralimizde kullanacağız” dedi.

Fatih Dönmez

Sekiz santralde uygulama tamam

Fatih Dönmez, santrallerin kontrol sistemlerini daha önce Elektrik Otomasyon Sistemi (EOS) projesiyle yerlileştirdiklerini kaydetti. Dönmez, “Bu yıl 20 santralimizde uygulamasını gerçekleştireceğiz. Hasan Polatkan HES de bunlardan biri olacak. Şu ana kadar 8 santralimizdeki uygulamayı tamamladık. 12 santralimize yıl sonuna kadar yerli otomasyon sistemlerini yerlileştireceğiz. İnşallah Hasan Polatkan HES’e kuracağımız yerli otomasyon sistemi, yerli jeneratör ve yerli türbinle artık HES’lerde sadece kaynağın değil teknolojinin de bize ait olduğu yeni bir dönemi başlatacağız” dedi.

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