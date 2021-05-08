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Ekonomi Yerli lityum pili TOGGa yetişecek
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Yerli lityum pili TOGG’a yetişecek

TOGG’un batarya yapımında kullanılacak yerli lityum üretiminde yeni bir aşamaya geçildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sıvı bor atıklarından üretilen yerli lityumun Türkiye’nin en büyük batarya üreticilerinden ASPİLSAN tarafından yapılan testlerden başarıyla geçtiğini açıkladı.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
​Yerli lityum pili TOGG’a yetişecek
Dönmez, Eti Maden’in ürettiği lityumun, Türkiye’nin en büyük batarya üreticilerinden ASPİLSAN tarafından yapılan testlerden de başarıyla geçtiğini açıkladı.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir Kırka’da üretilen lityumun testlerden başarıyla geçtiğini söyledi. Bir grup gazeteciye değerlendirmelerde bulundu Bakan Dönmez, Eskişehir Kırka’da üretimi devam eden lityumun Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın sahibi olduğu ASPİLSAN Enerji tarafından yapılan testlerden başarıyla geçtiğini açıkladı.

Fatih Dönmez
Fatih Dönmez

MUADİLLERİYLE AYNI PERFORMANS

  • Eti Maden’in ürettiği lityumun, Türkiye’nin en büyük batarya üreticilerinden ASPİLSAN tarafından yapılan testlerden de başarıyla geçtiğini açıklayan Dönmez, “Bor atıklarından elde ettiğimiz yüzde 99,5 saflıktaki lityum, ASPİLSAN Enerji tarafından karakterize edilerek lityum pil hücrelerinde test edildi. İlk testlerde, özellikle yüksek güç pil hücreleri tarafından gereken yüksek akım sağlayabilme özelliği test edildi ve ticari muadilleriyle aynı performansı ortaya koyduğu belirlendi” diye konuştu.

YERLİ OTODA KULLANILACAK

Türkiye’nin bor cevherinin Türkiye’nin yüksek teknolojili ürünlerine enerji vereceğini belirten Dönmez, “Kırka Tesisleri’nde ürettiğimiz lityumu yerli otomobilimiz TOGG olmak üzere, mobil cihazlar, tabletler, bilgisayarlar gibi akıllı teknolojilerin depolama alanlarında kullanmak istiyoruz. Böylece, ileri teknolojilerde yerlilik oranının artmasına önemli bir katkı sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

YILLIK 600 TONLUK HEDEF

  • Dönmez, lityum üretim tesisinin temelinin atıldığında ilk etapta yıllık 10 ton üretim yapılmasının planlandığını anlatarak, “Tesis tam kapasite devreye girdiğinde ise yıllık 600 tonluk bir üretim hedefi belirlemiştik. Bu üretim rakamı Türkiye’nin yıllık lityum üretim ihtiyacının yarısına denk geliyor” dedi.

SIVI BOR ATIKTAN ÜRETİM FİKRİ MİLLİ

Sıvı bor atıklarından lityum üretilmesinin dünyada Eti Maden’e özgü bir üretim yöntemi olduğunu belirten Bakan Fatih Dönmez, “Tesiste üretim sürecinin geliştirilmesine yönelik sürekli bir Ar-Ge faaliyeti de bir taraftan devam ediyor. Eti Maden, dünya standartlarında, yurt dışı muadilleriyle aynı kalitede lityum üretimi yapıyor. Eti Maden’deki arkadaşlarımız üretilen numuneleri Ar-Ge aşamasında ve üretim sonrasında defalarca test aşamasından geçirdiler. Hepsinden olumlu sonuçlar elde ettik” açıklamasında bulundu.

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