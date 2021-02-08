Yerli mayın temizleme aracı MEMATT tüm terslerden geçerek tam not aldı

MSB, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayi’ye bağlı ASFAT tarafından üretilen, kardeş ülke Azerbaycan’a ihracatını gerçekleştirdiğimiz MEMATT, Ekim 2020’de Milli Mayın Faaliyet Merkezimiz tarafından uluslararası standartlardaki sertifikasyon testlerine tabi tutuldu ve tüm testleri geçerek tam not aldı” açıklamasında bulundu.
- Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) ve özel sektör iş birliği ile Ar-Ge, tasarım, prototip, seri üretim ve sertifikasyon süreçleri 14 ayda tamamlanan 20 adet MEMATT, geçen hafta Azerbaycan'a teslim edilmişti.
MEMATT'ın Teknik Özellikleri:
-Özgün Tasarım
-Çoklu Ataşman Kullanımı
-Modüler Dizayn
-Parça Değişim Kolaylığı
-Balistik Zırh
-Kolay Taşınabilirlik
-500 m Uzaktan Kontrol Yeteneği
-Farklı Arazi Şartlarında Kullanılabilme
-Kontrol ve Görüntü Aktarımı
-4 km/h İntikal Hızı
-%60 Dikey Eğim
-250 mm Temizleme Derinliği
-Yüzde 40 Yanal Eğim
- 1700 mm Temizleme Genişliği