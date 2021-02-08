Ekonomi Yerli mayın temizleme aracı MEMATT tüm terslerden geçerek tam not aldı
SAVUNMA SANAYİ

Yerli mayın temizleme aracı MEMATT tüm terslerden geçerek tam not aldı

Milli Savunma Bakanlığı, ASFAT tarafından üretilip Azerbaycan’a ihracatını gerçekleştirilen MEMATT’ın sertifikasyon testlerine tabi tutulduğu ve tüm testleri geçerek tam not aldığını belirtti.

Haber Merkezi İHA
Yerli mayın temizleme aracı MEMATT
Yerli mayın temizleme aracı MEMATT


MSB, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayi’ye bağlı ASFAT tarafından üretilen, kardeş ülke Azerbaycan’a ihracatını gerçekleştirdiğimiz MEMATT, Ekim 2020’de Milli Mayın Faaliyet Merkezimiz tarafından uluslararası standartlardaki sertifikasyon testlerine tabi tutuldu ve tüm testleri geçerek tam not aldı” açıklamasında bulundu.

MSB paylaştı: 'Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı' tüm testleri geçerek tam not aldı
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MSB paylaştı: 'Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı' tüm testleri geçerek tam not aldı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) tarafından üretilen 'Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı'nın (MEMATT) uluslararası standartlardaki tüm sertifikasyon testlerini geçtiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabındaki paylaşımda MEMATT'ın başarıyla geçtiği test aşamalarına ilişkin görüntülere yer verilirken, 'Bağlı kuruluşumuz ASFAT AŞ tarafından üretilen, kardeş ülke Azerbaycan'a ihracatını gerçekleştirdiğimiz MEMATT, Ekim 2020'de Milli Mayın Faaliyet Merkezimiz tarafından uluslararası standartlardaki sertifikasyon testlerine tabi tutuldu ve tüm testleri geçerek tam not aldı' denildi.
  • Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) ve özel sektör iş birliği ile Ar-Ge, tasarım, prototip, seri üretim ve sertifikasyon süreçleri 14 ayda tamamlanan 20 adet MEMATT, geçen hafta Azerbaycan'a teslim edilmişti.


MSB açıkladı: 20 adet MEMATT Azerbaycan'a ihraç edildi
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MSB açıkladı: 20 adet MEMATT Azerbaycan'a ihraç edildi

MEMATT'ın Teknik Özellikleri:

-Özgün Tasarım

-Çoklu Ataşman Kullanımı

-Modüler Dizayn

-Parça Değişim Kolaylığı

-Balistik Zırh

-Kolay Taşınabilirlik

-500 m Uzaktan Kontrol Yeteneği

-Farklı Arazi Şartlarında Kullanılabilme

-Kontrol ve Görüntü Aktarımı

-4 km/h İntikal Hızı

-%60 Dikey Eğim

-250 mm Temizleme Derinliği

-Yüzde 40 Yanal Eğim

- 1700 mm Temizleme Genişliği

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