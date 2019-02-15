Ekonomi Yerli ödeme yazılımı milyar liraya ulaştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yerli ödeme yazılımı 'milyar liraya' ulaştı

İzmir'de genç girişimcinin emlak ofisinde kurduğu yerli e-ticaret ödeme kuruluşu, kısa sürede 1 milyar liralık ödemeye aracılık etmeyi başardı.

Haber Merkezi AA
Yerli yazılımla 1 milyar liralık ödemeye aracılık etti.
Yerli yazılımla 1 milyar liralık ödemeye aracılık etti.

İnternet üzerinden alışverişlerde ödeme ve sanal POS hizmeti veren yerli yazılım, kısa sürede 1 milyar liralık ödemeye aracılık etmeyi başardı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra ABD'de eğitim gören genç girişimci Yiğit Cengiz, bir süre yazılım sektöründe çalıştıktan sonra alıcı ile satıcı arasındaki ödeme hizmetlerini sağlayacak yerli ve güvenilir bir yazılım sistemi bulunmadığını görerek proje geliştirdi.

AA
İşinden ayrılarak babasına ait emlak ofisinde yazılımını geliştiren Cengiz, 2009'da Türkiye'nin ilk yerli ödeme kuruluşu PayTR firmasını kurdu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan yetki aldı.

Kısa sürede hızla büyüyen firma, 2018'de TOBB tarafından açıklanan Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasına girdi.

"Hedefimiz yüzde 100 büyümek"

Cengiz, yaptığı açıklamada, şirketin internetten ve mobil uygulamalardan firmaların ve işletmelerin ödeme almalarına aracılık eden bir ödeme kuruluşu olduğunu söyledi.

Resmi ve lisanslı olarak BDDK'ın lisansıyla ve denetimiyle hizmet verdiklerini ifade eden Cengiz, "İzmir ve İstanbul'da ofislerimiz var. Şu anda 6 bin 500'ün üzerinde işletmeye sanal pos ve ödeme hizmetleri sunuyoruz. Şirketin kurucusu ve yüzde 100 sermayecisi benim. Tamamen yerli bir sermaye ve kendi öz kaynaklarımızla büyüdük. Yerli ve milli olmakla gurur duyuyoruz." diye konuştu.

  • Türkiye'nin e-ticaret konusunda yolun başında olduğunu, bu konudaki devlerin pazara girmesinin sektöre pozitif katkı sağlayacağını dile getiren Cengiz, ödeme kuruluşu olarak Türkiye'nin e-ticaret serüvenine katkı sağlamak için hazır olduklarını dile getirdi.

Ödemelerin 40 milyon doları yurt dışından

Çalıştıkları firmalar ve kuruluşlar arasında spor kulüpleri, internet üzerinden uçak bileti satan firmalar ve üniversitelerin de bulunduğunu vurgulayan Cengiz, "2018'i 2 katı büyümeyle kapattık. 2019'da da en az yüzde 100 büyümeyi hedefliyoruz. E-ihracat ödemelerinde önemli bir artış bekliyoruz." dedi.

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  • PayTR Genel Müdürü Tarık Tombul da 2018'de şirket olarak 1 milyar liralık ödeme topladıklarını bunun da yaklaşık 40 milyon dolarının yurt dışında geldiğini belirtti.

Yurt dışından topladıkları ödemenin ağırlıklı olarak Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve Ortadoğu ülkeleri olduğunu aktaran Tombul, "Dünyanın her ülkesinde kullanıcılarımıza hizmet sunuyoruz. Şu anda 36 kişi çalışıyor. 2018'i 1 milyar lira ödeme toplayarak kapattık. 2019'da bunu 2 milyar liraya çıkartmayı, ihracata katkı anlamında da 80 milyon doları hedefliyoruz" dedi.

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