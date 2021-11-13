Ekonomi Yerli otomobil hayal diyen CHPli Tahsin Tarhan TOGGun direksiyonuna geçti
OTOMOTİV

'Yerli otomobil hayal' diyen CHP'li Tahsin Tarhan TOGG'un direksiyonuna geçti

Otomobil yapmanın köprü yapmaya benzemeyeceğini, projenin tutmayacağını savunarak 'Milletin hayalleriyle oynuyorlar' sözleriyle Türkiye'nin yerli otomobil yapamayacağını öne süren CHP'li Tahsin Tarhan, bugün yerli otomobile bindi, araç hakkında bilgi aldı.

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Haber Merkezi DHA
Yerli otomobil hayal diyen CHPli Tahsin Tarhan TOGGun direksiyonuna geçti
TOGG CEO’su Karakaş, CHP'li Tahsin Tarhan’ın yanına oturarak otomobilin teknik özelliklerini anlattı

AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti'li milletvekilleri, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu başkan ve üyelerinden oluşan bir grup heyet, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nu (TOGG) ziyaret etti.

TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, Ar-Ge çalışmaları hakkında TOGG’un Gemlik’teki fabrikasının maketi önünde sunum yaptı.

TOGG CEO’su Karakaş, Gemlik’teki fabrikanın 1,2 milyon metrekare alanda kurulduğunu belirterek, "Akıllı cihazlarla ilgili teknoloji ile ilgili merkezlere yakın. Bursa’ya yakın Kocaeli’ne yakın." dedi.

Komisyonun CHP’li üyesi Tahsin Tarhan da TOGG’un direksiyonuna geçen isimlerden biriydi.

TOGG CEO’su Karakaş, Tarhan’ın yanına oturarak otomobilin teknik özelliklerini anlattı.

CHP'Lİ TARHAN 'BU PROJE TUTMAZ' DEMİŞTİ

CHP'li Tahsin Tarhan, yerli otomobille ilgili daha önce şu açıklamaları yapmıştı:

"Bu şekilde olmaz dememize rağmen 6 yıl boyunca yerli otomobil geliyor diyerek milletin hayalleriyle oynadılar. Şimdi her şey babayiğit ile sil baştan başlıyor. Uyarı amacıyla bir kez daha söylüyorum; bu proje tutmaz ve havada kalır.

TARHAN: MİLLETİN HAYALLERİYLE OYNAMASINLAR

Otomobil üretmek, yol yapma, köprü yapma, müteahhitlik işlerine benzemez. Bu bir teknoloji yarışı, marka yarışıdır. Bugün dünyanın hiçbir otomobil markasıyla yarışmak kolay değildir. Kimse 'milli' diyerek milletin hayalleri ile oynamasın.

Türkiye'de yapılacaksa fizibilite çalışması yapılarak, vatandaşın gelir düzeyine uygun, Türkiye şartlarında şehir içinde kullanılacak, aile otomobili şeklinde maksi model şehir otomobili yapılabilir. Bunu zaten her firma yapabilir."

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KILIÇDAROĞLU DA 'NEREDE OTOMOBİL' DEMİŞTİ

Tarihler 22 Mart 2019'u gösterirken Kemal Kılıçdaroğlu da yerli otomobilin üretilmediğini milletin kandırıldığını ifade etmişti. CHP lideri, "Hani oturdular, büyük gösteriler yaptılar. İş adamları bir araya geldi. Bakanlar, Başbakanlar, Cumhurbaşkanları bir araya geldi. Otomobil üretiyoruz dediler. Hani nerede? Milleti kandırmak için.. Nerede?" ifadelerini kullanmıştı.

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TOGG'dan yapılan yeni paylaşım heyecana neden oldu: İlçe halkı tarafından sevinçle karşılandı
FOTOĞRAF 10
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Bursa’nın Gemlik ilçesine kurulan ve temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan yerli otomobil fabrikasının üretim bandından yeni görüntüler yayınlandı. TOGG’un resmi sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, otomobilin üretim aşamaları ve fabrika içinden görüntüler yer aldı.
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2020 yılının son çeyreğinde ekipman siparişine başlanan tesiste, hat montajının 2021’in üçüncü çeyreğinde başlayacağı açıklanmıştı. 2022 yılının sonunda banttan inecek aracın bataryası da Gemlik’te üretilecek. Yılda 175 bin üretim kapasitesine sahip olan tesiste 10 yılda 5 farklı modelden toplam 1 milyon adet otomobil üretiminin yapılması planlanıyor. Fabrika inşaatının son hali ise dronla havadan görüntülendi.
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TOGG’un resmi hesabından yapılan yeni paylaşım, ilçe halkı tarafından sevinçle karşılandı. TOGG fabrikasının istihdama büyük katkı sağlayacağını dile getiren ilçe esnafından Cafer Çevik, “En azından ülke ekonomisine katkısı olur. Gemlik için büyük bir nimettir. İnşallah vatana millete hayırlı olur. Gemlik’teki işsizlik otomatikman çözülür. Bu sadece Gemlik’le de alakalı değil. Çevre ilçeler ve Bursa merkez için de geçerli. Faydası olacağını düşünüyorum” dedi.
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Fabrikada istihdam edilecek kişilerin öncelikle Gemlik’ten seçilmesini beklediklerini belirten Göksel Kanyılmaz ise, “Hayırlı uğurlu olsun. İş imkanı için Gemlik’teki işsizlere iş imkanı sağlar diye düşünüyorum. Bursa’dan daha çok talep olmazsa Gemlik’teki işsizler için çok daha iyi olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.<br>
Title
Bursa’nın Gemlik ilçesine kurulan ve temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan yerli otomobil fabrikasının üretim bandından yeni görüntüler yayınlandı. TOGG’un resmi sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, otomobilin üretim aşamaları ve fabrika içinden görüntüler yer aldı.
Title
2020 yılının son çeyreğinde ekipman siparişine başlanan tesiste, hat montajının 2021’in üçüncü çeyreğinde başlayacağı açıklanmıştı. 2022 yılının sonunda banttan inecek aracın bataryası da Gemlik’te üretilecek. Yılda 175 bin üretim kapasitesine sahip olan tesiste 10 yılda 5 farklı modelden toplam 1 milyon adet otomobil üretiminin yapılması planlanıyor. Fabrika inşaatının son hali ise dronla havadan görüntülendi.
Title
TOGG’un resmi hesabından yapılan yeni paylaşım, ilçe halkı tarafından sevinçle karşılandı. TOGG fabrikasının istihdama büyük katkı sağlayacağını dile getiren ilçe esnafından Cafer Çevik, “En azından ülke ekonomisine katkısı olur. Gemlik için büyük bir nimettir. İnşallah vatana millete hayırlı olur. Gemlik’teki işsizlik otomatikman çözülür. Bu sadece Gemlik’le de alakalı değil. Çevre ilçeler ve Bursa merkez için de geçerli. Faydası olacağını düşünüyorum” dedi.
Title
Fabrikada istihdam edilecek kişilerin öncelikle Gemlik’ten seçilmesini beklediklerini belirten Göksel Kanyılmaz ise, “Hayırlı uğurlu olsun. İş imkanı için Gemlik’teki işsizlere iş imkanı sağlar diye düşünüyorum. Bursa’dan daha çok talep olmazsa Gemlik’teki işsizler için çok daha iyi olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Title
Title
TOGG'dan yapılan yeni paylaşım heyecana neden oldu: İlçe halkı tarafından sevinçle karşılandı
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobil üretiminden yeni görüntüler paylaştı. TOGG'un resmi sosyal medya hesabından yapılan, “Hedeflerimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. Yeni Lige yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor" paylaşımı, ilçe halkı tarafından sevinçle karşılandı. Öte yandan TOGG inşaatının son hali, dronla havadan görüntülendi.


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