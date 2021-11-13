'Yerli otomobil hayal' diyen CHP'li Tahsin Tarhan TOGG'un direksiyonuna geçti

AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti'li milletvekilleri, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu başkan ve üyelerinden oluşan bir grup heyet, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nu (TOGG) ziyaret etti.

TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, Ar-Ge çalışmaları hakkında TOGG’un Gemlik’teki fabrikasının maketi önünde sunum yaptı.

TOGG CEO’su Karakaş, Gemlik’teki fabrikanın 1,2 milyon metrekare alanda kurulduğunu belirterek, "Akıllı cihazlarla ilgili teknoloji ile ilgili merkezlere yakın. Bursa’ya yakın Kocaeli’ne yakın." dedi.

Komisyonun CHP’li üyesi Tahsin Tarhan da TOGG’un direksiyonuna geçen isimlerden biriydi.

TOGG CEO’su Karakaş, Tarhan’ın yanına oturarak otomobilin teknik özelliklerini anlattı.

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CHP'Lİ TARHAN 'BU PROJE TUTMAZ' DEMİŞTİ

CHP'li Tahsin Tarhan, yerli otomobille ilgili daha önce şu açıklamaları yapmıştı:

"Bu şekilde olmaz dememize rağmen 6 yıl boyunca yerli otomobil geliyor diyerek milletin hayalleriyle oynadılar. Şimdi her şey babayiğit ile sil baştan başlıyor. Uyarı amacıyla bir kez daha söylüyorum; bu proje tutmaz ve havada kalır.

TARHAN: MİLLETİN HAYALLERİYLE OYNAMASINLAR

Otomobil üretmek, yol yapma, köprü yapma, müteahhitlik işlerine benzemez. Bu bir teknoloji yarışı, marka yarışıdır. Bugün dünyanın hiçbir otomobil markasıyla yarışmak kolay değildir. Kimse 'milli' diyerek milletin hayalleri ile oynamasın.

Türkiye'de yapılacaksa fizibilite çalışması yapılarak, vatandaşın gelir düzeyine uygun, Türkiye şartlarında şehir içinde kullanılacak, aile otomobili şeklinde maksi model şehir otomobili yapılabilir. Bunu zaten her firma yapabilir."

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KILIÇDAROĞLU DA 'NEREDE OTOMOBİL' DEMİŞTİ

Tarihler 22 Mart 2019'u gösterirken Kemal Kılıçdaroğlu da yerli otomobilin üretilmediğini milletin kandırıldığını ifade etmişti. CHP lideri, "Hani oturdular, büyük gösteriler yaptılar. İş adamları bir araya geldi. Bakanlar, Başbakanlar, Cumhurbaşkanları bir araya geldi. Otomobil üretiyoruz dediler. Hani nerede? Milleti kandırmak için.. Nerede?" ifadelerini kullanmıştı.

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