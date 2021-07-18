Yerli otomobil TOGG'un ilk gövde montajı tamam: Parçaların tamamı Türkiye'de üretildi

Türkiye'nin "ikinci otomobil devrimi" olarak kabul edilen Türkiye'nin otomobil üretim yolculuğunda süreç, TOGG'un kuruluşunun 3. yılında yola çıkılırken planlandığı şekilde devam ediyor.
Parçaların tamamı Türkiye'den
Yerli otomobil TOGG'un, ilk gövdesinin montajı yapıldı. Gövdede kullanılan parçaların tamamı Türkiye'de üretildi. İlk gövdenin fotoğrafları, TOGG'un resmi Twitter hesabından paylaşıldı.
"Bizi izlemeye devam edin"
Paylaşımda, "Tamamı ülkemizde üretilen parçalarla Gebze'de montajı yapılan ilk gövdemiz. Bizi izlemeye devam edin" denildi.
Tamamı ülkemizde üretilen parçalarla Gebze'de montajı yapılan ilk gövdemiz.
Bizi izlemeye devam edin 😉 pic.twitter.com/hbLdit1htO
Tamamı ülkemizde üretilen parçalarla Gebze'de montajı yapılan ilk gövdemiz.
2022'de banttan iniyor
TOGG tarafından daha önce yapılan açıklamada, Gemlik tesisindeki inşaat faaliyetlerinin tüm hızıyla ve plana göre sürdüğü belirtilerek, tesisin gelecek yılın sonuna doğru bitirilmesinin hedeflendiği duyurulmuştu. İlk seri otomobilin 2022'nin son çeyreğinde banttan indirilmesi hedefleniyor.
Beş farklı model üretilecek
Başlangıçta yüzde 51 olacak yerlilik oranının 2025'te yüzde 68'e çıkacağı bildirilmişti. TOGG, 2030'a kadar ortak platformda elektrikli ve bağlantılı 5 farklı model üreteceğini açıklamıştı.