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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yerli otomobil TOGG'un ilk gövde montajı tamam: Parçaların tamamı Türkiye'de üretildi

Yerli otomobil TOGG'un üretiminde önemli bir aşama geride bırakıldı. Tamamı Türkiye'de üretilen parçalarla Gebze'de ilk gövdenin montajı yapıldı. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu, "Tamamı ülkemizde üretilen parçalarla Gebze'de montajı yapılan ilk gövdemiz. Bizi izlemeye devam edin" notuyla montajı yapılan ilk gövdenin fotoğraflarını paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yerli otomobil TOGGun ilk gövde montajı tamam: Parçaların tamamı Türkiyede üretildi
TOGG'un ilk gövde montajı yapıldı.

Türkiye'nin "ikinci otomobil devrimi" olarak kabul edilen Türkiye'nin otomobil üretim yolculuğunda süreç, TOGG'un kuruluşunun 3. yılında yola çıkılırken planlandığı şekilde devam ediyor.

Parçaların tamamı Türkiye'den

Yerli otomobil TOGG'un, ilk gövdesinin montajı yapıldı. Gövdede kullanılan parçaların tamamı Türkiye'de üretildi. İlk gövdenin fotoğrafları, TOGG'un resmi Twitter hesabından paylaşıldı.

"Bizi izlemeye devam edin"

Paylaşımda, "Tamamı ülkemizde üretilen parçalarla Gebze'de montajı yapılan ilk gövdemiz. Bizi izlemeye devam edin" denildi.

2022'de banttan iniyor

TOGG tarafından daha önce yapılan açıklamada, Gemlik tesisindeki inşaat faaliyetlerinin tüm hızıyla ve plana göre sürdüğü belirtilerek, tesisin gelecek yılın sonuna doğru bitirilmesinin hedeflendiği duyurulmuştu. İlk seri otomobilin 2022'nin son çeyreğinde banttan indirilmesi hedefleniyor.

Beş farklı model üretilecek

Başlangıçta yüzde 51 olacak yerlilik oranının 2025'te yüzde 68'e çıkacağı bildirilmişti. TOGG, 2030'a kadar ortak platformda elektrikli ve bağlantılı 5 farklı model üreteceğini açıklamıştı.

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